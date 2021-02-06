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Грани времени

Выйдет ли Навальный при Путине? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж

Путин закрыл Навального на годы. Россия в автозаке. Уличные акции временно заморожены после массовых арестов. 95-летний ветеран войны требует извинений от узника "Матросской тишины". Прощание с Гоголь-центром. Занавес Кирилла Серебренникова.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с публицистом, заведующим отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым и театральным критиком Аленой Солнцевой.

Видеоверсия программы

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