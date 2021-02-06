Путин закрыл Навального на годы. Россия в автозаке. Уличные акции временно заморожены после массовых арестов. 95-летний ветеран войны требует извинений от узника "Матросской тишины". Прощание с Гоголь-центром. Занавес Кирилла Серебренникова.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с публицистом, заведующим отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым и театральным критиком Аленой Солнцевой.
Видеоверсия программы
Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.