Студенты утверждают, что их обманом завлекли на флешмобы за Путина

Студенты нескольких российских вузов утверждают, что их обманом собрали для участия в так называемых флешмобах в поддержку президента России Владимира Путина. Подобные акции в последние дни проходят в разных городах России - без уведомления о проведении публичных мероприятий и несмотря на действующие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Студенческое издание Doxa, в частности, сообщает о том, что учащимся Тимирязевской академии в Москве сказали, что флешмоб будет посвящён российскому флагу, а студентам Московского государственного юридического университета имени Кутафина — что темой будет "поддержка страны как лидера борьбы с ковидом". Когда студенты приехали на съёмку в одну из московских гостиниц, их попросили скандировать слова "Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!"

Телеграм-канал "Белгород № 1" пишет о том, что студентов Белгородского института искусств и культуры собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества. Позднее был опубликован ролик с этим танцем, на котором звучат лозунги в поддержку Путина. При этом студенты говорят, что они их не скандировали, а они были добавлены при монтаже.

Первый "флешмоб" в поддержку Путина устроили сотрудники компании "Сима-ленд" в Екатеринбурге в конце января - вскоре после акций протеста 23 января. Владелец "Сима-ленд" Андрей Симановский сказал, что у него "просто появилось внутреннее желание" провести акцию в поддержку Путина, а с митингами за Алексея Навального она не связана.

Однако "флешмобы" начались и в других городах России. Как правило, они проходят на предприятиях или на открытых площадках, таких как стадионы. "Российская газета" в пятницу сообщила о них в статье под заголовком "По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России": "Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности и хештегом #ПутинНашПрезидент". Акции прошли, в частности, в Алтайском крае, на Ставрополье, в Татарстане, в Московской области и в других регионах.

После второго флешмоба в Екатеринбурге 5 февраля министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев вынес "Сима-ленду" предупреждение о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Власти Екатеринбурга ранее утверждали, что акция не нуждалась в согласовании.