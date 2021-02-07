Режиссёр Вырыпаев, поддержавший протесты, заявил о том, что его уволили

Режиссёр и драматург Иван Вырыпаев, выступивший в защиту Алексея Навального и поддержавший уличные протесты, заявил об увольнении из "Оkko театра", в котором он был генеральным продюсером.

Выступая с лекцией в рамках международного проекта Creative Mornings, Вырыпаев сказал, что находится "в очень сложной ситуации" из-за своих политических заявлений, и что его "отовсюду увольняют".

"С властью я вообще поссорился, с Министерством культуры тоже, поэтому мне рассчитывать особо не на кого и я должен рассчитывать на себя, чтобы делать какие-то проекты", - резюмировал режиссёр.

Издание РБК, процитировавшее Вырыпаева, сообщает, что в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko увольнение Вырыпаева опровергают.

Иван Вырыпаев - режиссёр театра и кино, автор более сорока фильмов, сценариев и пьес. Его фильмы получили десятки призов на различных кинофорумах, включая фестивали в Венеции и Варшаве. Спектакли по его пьесам поставлены в Великобритании, Франции, Канаде, Германии, Польше, Чехии и Болгарии.

В августе 2017 года Вырыпаев обратился с открытым письмом в поддержку арестованного режиссёра Кирилла Серебренникова, а недавно выступил в защиту заключённого в СИЗО "Матросская тишина" оппозиционного политика Алексея Навального, призвав коллег последовать его примеру.

Генеральным продюсером театрального онлайн-проекта "Okko Театр" Вырыпаев стал год назад. Инвесторами проекта стали главный акционер компании Rambler Александр Мамут и Сбербанк.