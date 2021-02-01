Алексей Навальный в образе православного святого и подпись Odnowiciel – "обновитель". Так арестованного российского оппозиционера изобразило ведущее польское издание Gazeta Wyborcza. Польская общественность следила за возвращением политика в Россию, а затем его арестом и многотысячными акциями в его поддержку в сотне российских городов. Официальная Варшава также неоднократно выражала Навальному свою поддержку. Президент Польши Анджей Дуда высказался за введение Евросоюзом новых санкций против Кремля.

В Варшаве и Кракове в конце января прошли акции в поддержку Алексея Навального. А у посольства России в Польше на одиночный пикет вышел российский актёр, режиссёр театра и кино, продюсер Иван Вырыпаев. Он принес с собой транспарант, на котором на двух языках, русском и польском, было написано: "Россия, не бойся! Свободу Навальному".

Последние несколько лет Иван Вырыпаев живет в Варшаве с женой, польской актрисой Каролиной Грушкой. О том, что заставляет его участвовать в политических акциях, он рассказал в интервью Радио Свобода:

– У себя в фейсбуке вы написали, что это ваш первый в жизни транспарант. Почему вы решили принять участие в акции протеста?

– Я человек далекий от политики. Она занимает столько энергии и сил, а я все-таки артист. Но сейчас у меня нет выбора, потому что то, что происходит с Алексеем Навальным – это повод поговорить о том, что творится с властью в России. Это просто мафия и бандиты, которые уничтожают людей. Я действительно аполитичный человек. Однако авторитарный режим, например, российский или китайский, – это не внутренняя проблема данной конкретной страны. Уже нет. Это экологическая проблема. Мы не можем сказать, что в это не вмешиваемся. Это уже дело всей планеты. Издевательство над людьми, насилие, игнорирование основных проблем – это, конечно, общее дело, поэтому я вышел.

Издевательство над людьми, насилие, игнорирование основных проблем – это, конечно, общее дело, поэтому я вышел

– Смотрели ли вы последнее расследование Навального?

– На меня фильмы Навального вообще никак не повлияли. Все, что он говорит, я знал и так. Однако в обществе появилась реакция не на фильм, а на отсутствие ответа властей. Допустим, все это фейк. В таком случае его легко развенчать. Владимир Путин мог бы ответить по каждому пункту, и этот фейк был бы уничтожен. Однако Путин отвечает примерно так: "А, это мне не принадлежит". Люди возмущены не самим фильмом, а тем, что не было ответа ни на расследование о дворце, ни на расследование об отравлении Навального.

– В вашем видео, которое вы записали в поддержку Навального, вы говорите, что нужно выходить на улицу независимо от того, нравится ли вам Навальный как политик или нет. Лично вы как к нему относитесь?

– Не то чтобы я хочу, чтобы Навальный был президентом или кто-то другой. Хотя сейчас я начал понимать, что Навальный, правда, был бы очень классным президентом. Я вижу его силу. До этого я так не думал, а теперь поддерживаю его. Алексей Навальный доказал, что он отважный человек. Кроме того, он сформулировал свою программу. Если бы были выборы, но мы сейчас не в этом месте находимся... Решение о том, за кого голосовать, можно было бы принимать, если бы всем были гарантированы равные права. Сейчас этого просто нет. А вообще я не хотел бы, чтобы в России был президент. Мне кажется, что этот институт себя дискредитировал. Россия должна стать парламентской республикой без одного человека, который что-то решает. Однако сейчас мы так далеки от этого. Сейчас я абсолютно поддерживаю Навального. Этот человек взял на себя ответственность за нас, в то время как мы сидим в комфорте. Я сижу в Варшаве, со мной все хорошо, а он – в тюрьме. Правда, говорят, что на меня будут заводить дело.

– Ваша фамилия фигурирует в допросе Любови Соболь. Следователь спрашивал ее о знакомстве с определенными людьми (это известные люди, которые записали видео в поддержку Навального, его соратники и т.д.), там упомянуты и вы. Комментаторы пишут, что это "список потенциальных обвиняемых". Вы были этому удивлены?

– Нет. Я знал, на что я шел. И не стоит преувеличивать – это пока просто вопрос следователя к Любови Соболь. Я не получал повестку. Ни на меня, ни на кого из этого списка еще не заведено уголовное дело. Однако у меня нет сомнений в том, что оно может появиться.

– Российский кинокритик, режиссёр и сценарист Роман Волобуев опубликовал у себя в фейсбуке этот вопрос следователя к Любови Соболь, в котором, кроме вас, упоминается целый список людей, в том числе артистов театра и кино. Волобуев призывает коллег проявить цеховую солидарность. Как вы относитесь к тому, что свои защищают своих?

– Я не хотел бы использовать выражение "цеховая солидарность". Солидарность может быть только общая, не может быть цеховой. Алексей Навальный, Любовь Соболь и другие – это люди, которые рискуют, а чем артисты лучше? Я очень опечален и огорчен тем, что некоторые директора театров боятся. Они просто боятся потерять комфорт. Они конформисты. Я очень разочаровался в этих людях, потому что они произносят еще какие-то морализаторские вещи. В этот момент ты понимаешь, что они просто врут.

– Как давно вы живете в Варшаве? Вы считаете Польшу вторым домом?

– Я живу здесь 12 лет. Из этих 12 лет 3 года я был директором театра "Практика" в Москве. Я жил на две страны. Последние четыре года я уже постоянно живу в Польше. Однако я являюсь генеральным продюсером "OKKO Театра", работаю в Москве, получаю там зарплату. Живя в Польше, я все-таки не чувствую себя эмигрантом, ведь у меня работа в Москве, бизнес в Москве, я – гражданин России. Если на меня заведут уголовное дело, то я не смогу туда приехать, а если я не смогу туда приехать, то я не смогу навещать своего отца, а он уже не молод. Это неприятно.

Россия должна стать парламентской республикой без одного человека, который что-то решает

– Следите ли вы за ситуацией в Польше? Сейчас в стране проходят протесты против ужесточения законодательства об абортах. Вы поддерживаете протестующих?

– Нет, физически я не принимаю участия в этих митингах, но я их поддерживаю. Это не в поддержку убийства младенцев, а за право человека самому взять на себя ответственность в тот момент, когда его жизни и психике угрожает опасность. Я сам против абортов, но я за право людей самостоятельно принимать решение.

– В последние несколько лет отношения Польши и России значительно охладились. Вы как россиянин, проживающий в Польше, ощутили это на себе?

– И я страдаю, и моя восьмилетняя дочь страдает. Она говорит по-русски. Конечно, это сильно влияет на нашу жизнь, постоянная напряженность, а я должен ведь ездить к своим близким в Россию. Так что сложности политики для меня являются сложностями житейскими. Я считаю, что то, что люди делят себя по национальному признаку, вообще очень глупо и банально. Человек же не поляк и не русский, человек – это источник жизни, который появился на свет в этом теле и просто говорит на том или ином языке.

– Как вы считаете, можно ли наладить диалог между Россией и Польшей в обозримом будущем?

– Польше и России очень трудно наладить диалог по разным причинам. Но Москва вообще не сможет разговаривать с миром, пока не откажется от наследия советского коммунизма. Неприятие России связано прежде всего с коммунизмом. Если сейчас власть наследует уголовное, судебное право коммунистической России, то никто этого не примет. Изменения возможны только в том случае, если мы скажем, что в прошлом были преступления, геноцид, сталинизм. Наша власть не придерживается этого курса. Поляки никогда не примут коммунистическую власть Сталина. Никогда.

– Чего вам больше всего из привычного на родине не хватает в Польше?

– Бани. Я сибиряк и очень люблю русскую баню. В Польше вообще нет русской бани. Это катастрофа.

Ивану Вырыпаеву 46 лет. Уроженец Иркутска, выпускник Иркутского театрального училища, затем учился в Высшем театральном училище имени Щукина. Работал в Магадане, на Камчатке, в Москве. Автор ряда театральных проектов, был арт-директором московского театра "Практика". Его пьесы "Сны", "Кислород", "Валентинов день" переведены на несколько иностранных языков. Снимался в кино, режиссер и сценарист фильмов "Эйфория", "Кислород", "Ощущать" и ряда других. Женат третьим браком на польской актрисе Каролине Грушке. В последние годы живет в Варшаве.

Автор – корреспондент русской редакции Польского радио, специально для Радио Свобода