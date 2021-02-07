Похищенных чеченских подростков обвинили в помощи террористам 

Двух чеченских подростков, задержанных в Нижнем Новгороде и вывезенных в Чечню, обвинили в пособничестве в участии в незаконном вооружённом формировании.

Издание "Медиазона" сообщает, что сотрудники отдела полиции по Серноводскому району Чечни передали адвокату подростков записку. В ней говорится о причастности задержанных к уголовному делу, а также о том, что они якобы признали свою вину. При этом адвоката по-прежнему не пускают к подзащитным.

В свою очередь помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев заявил в эфире телекомпании "Грозный", что задержанные "помогали члену незаконного вооружённого формирования Рустаму Борчишвили, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января на окраине села Катыр-Юрт". По утверждению Дудаева, обвиняемых "опросили в присутствии их отца" и "все действия в отношении них проведены в строгом соответствии с требованиями закона".

В начале февраля стало известно о похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. На месте инцидента обнаружили погром.

Ранее Магамадова и Исаева задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магомадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.

В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели - их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно.

Правозащитники опасаются за жизнь 17-летних чеченцев и предполагают, что признательные показания по делу о пособничестве террористам, если они действительно существуют, были получены под пытками. "Российская ЛГБТ-сеть" подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по делу Магамадова и Исаева.