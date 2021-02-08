Театральные критики просят оставить Серебренникова во главе театра

Ассоциация театральных критиков обратилась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предложила оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя театра "Гоголь-центр".

Авторы обращения заявили, что Серебренников за восемь лет работы в "Гоголь-центре" создал театр, который "стал выдающимся явлением в истории российского театра". В "Гоголь-центре"сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи, но прежде всего это авторский театр. "Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр, призывают театральные критики.

Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с момента его основания в 2012 году. В начале февраля 2021-го стало известно, что департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним контракт, который истекает 25 февраля.

В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", обвинив в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал. Судья также предписал взыскать с Серебренникова, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры России. Серебренников заявил, что таких денег ни у него, ни у его коллег нет.