"Левада": фильм о "дворце Путина" посмотрел каждый четвертый россиянин

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" посмотрели 26% жителей России, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Еще 10% россиян сообщили, что не видели фильм, но знакомы с его содержанием, 32% что-то слышали о нем без подробностей. Ничего не знают о фильме 31% респондентов.

Менее пятой части посмотревших фильм или слышавших о нем (17%) уверены, что все сказанное в нем — правда. Более трети (38%) полагают, что изложенная в фильме информация похожа на правду, но ее достоверность оценить сложно. 33% уверены, что в фильме показана неправда. Доля тех, кто полагает, что авторы фильма лгут, увеличивается с возрастом — от 11% в группе 18-24 года до 49% в возрасте от 55 лет.

Почти треть опрошенных считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нем страна стала жить лучше. 17% считают, что Владимир Путин точно виновен в злоупотреблениях, 25% — что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники. Как объясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков, для большинства зрителей информация о коррумпированности верхушки российской власти не стала новостью, они лишь узнали о новых деталях, поэтому отношение к президенту ухудшилось среди небольшого числа людей.