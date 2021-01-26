Всё как в Кремле. Кто делал спецсвязь для "дворца Путина"?

Радио Свобода обнаружило в открытом доступе документ, из которого следует, что в работах над "дворцом Путина" под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи, а также занимавшаяся наладкой спецсвязи в Кремле и созданием системы ГАС "Выборы".

После публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией о "дворце Путина" в Краснодарском крае в районе села Прасковеевка журналистам удалось найти сразу несколько свидетельств того, что заказчиком строительства этого объекта был Кремль. В открытых источниках обнаружились документы фирм-подрядчиков, которые поставляли туда тепловые пункты (указывая в качестве заказчика администрацию президента), а также оборудование для вертолетной площадки и даже каучуковые коврики – с пометкой, что речь идет о "резиденции президента".

Сам Владимир Путин 25 января категорически отверг предположения о том, что "дворец" принадлежит ему, – хотя в расследовании ФБК лишь утверждалось, что резиденция стоимостью в 100 миллиардов рублей была построена "друзьями" президента для того, чтобы он ей пользовался. Такую же версию выдвигал в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, первым рассказавший о "дворце Путина", 22 января ее повторил биограф Путина Александр Коробко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что Кремль "не имеет никакого права" и "не собирается" разглашать имена владельцев "дворца". Песков также уточнил, что Путин или его родственники не только не являются "собственниками" резиденции в Прасковеевке, но и не имеют и не имели к ней "никакого отношения".

В то же время издание "Проект" со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в резиденции в Прасковеевке президент проводит "значимую часть своего неформального времени".

Если это правда, то Путину в его "дворце" наверняка нужна не только бесполетная зона и охрана из сотрудников ФСБ, о которых рассказывается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Решение неотложных государственных вопросов требует наличия защищенной спецсвязи, а возможно, и специальной ситуационной комнаты, в которой глава государства мог бы обсудить со своими приближенными чувствительную информацию или сведения, составляющие государственную тайну. Именно спецсвязью, оборудованием подобных комнат и другими работами такого рода занимается АО "Сатурн" – бывшее советское ОКБ, приватизированное в начале 90-х годов и ныне входящее в состав АФК "Система".

"Пансионат" с большой буквы

В мае 2012 года "Сатурн", который тогда еще был открытым акционерным обществом, опубликовал в рамках стандартной процедуры раскрытия информации годовой отчет о деятельности за 2011 год (оригинал, .doc, сохраненная копия).

В этом отчете перечисляются объекты, на которых осуществляли проектные и строительно-монтажные работы специалисты компании. В их числе хозблок Московского Кремля, оздоровительный комплекс "Дагомыс" и санаторий "Русь" администрации президента, здание московской мэрии, для которого "Сатурн" разрабатывал системы связи и обеспечения безопасности, спецпомещения в Доме правительства и многие другие государственные объекты. В их числе есть даже забор, которым власти огородили комплекс зданий Администрации президента на Старой площади, вызвав все в том же 2011 году протесты градозащитников.

В списке объектов, на которых работали специалисты "Сатурна", есть и "Пансионат" в селе Прасковеевка. Именно так предполагаемая резиденция Путина называется сразу в нескольких источниках: на поэтажных планах, опубликованных в расследовании ФБК; в списке посадочных площадок для гражданской авиации (на территории "дворца", как сообщалось ранее, есть вертолетная площадка), а также в интервью управляющего делами президента Владимира Кожина, которое он дал журналистам "Коммерсанта" в 2011 году. Тогда Кожин отрицал, что государство имеет отношение к "пансионату": по его словам, стройка в Прасковеевке – это проект частных инвесторов, которые обязались возвести новый пансионат вместо пришедшего в упадок дома отдыха "Туапсе", расположенного в другом месте. В контексте найденного Радио Свобода документа это интервью, напротив, читается как признание: Кожин противопоставляет "пансионат" гостинице "Дагомыс" и санаторию "Русь", которые, по его словам, действительно реконструировались к Олимпиаде-2014 за счет бюджетных средств. Однако, как следует из отчета о деятельности ОАО "Сатурн" за 2011 год и из данных сайта госзакупок, специалисты "Сатурна" в одно и то же время работали как в "частной" Прасковеевке, так и в "Дагомысе" и "Руси".

Речь в документе идет не об обычной стройке – просто потому, что ОАО "Сатурн" и его дочерняя компания, АО "МТУ Сатурн", не являются обычными строительными фирмами. Практически все работы они производят по заказу государства на самых важных для него объектах.

"Большинство заказов предприятия выполняются в интересах Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства обороны РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управления делами Президента РФ и других силовых структур. Это – все объекты Московского Кремля, Дом Правительства, Резиденции Президента, Счетная Палата, Верховный Суд, МИД России, Совет Федерации, Здание Государственной Думы, Национальный центр управления обороной государства", – говорится на официальном сайте АО "МТУ Сатурн". На одном из первых мест в портфолио компании, конечно, Кремль, где "МТУ Сатурн" осуществлял проектирование, монтаж и сдачу в эксплуатацию систем специальной связи.

В отличие от работ в Прасковеевке, упоминание о работе "Сатурна" на этих объектах без труда можно найти на сайте госзакупок – как и отсылки к другим проектам, в которых участвовали специалисты ОАО "Сатурн" и учрежденного им АО "МТУ Сатурн". Так, в 2012 году в Твери они готовили для ФСО ситуационные центры и узлы специальной закрытой связи. В базе данных "Контур.Фокус" можно найти еще одну интересную закупку, которой нет на официальном сайте госзакупок. Это поставка "Блоков защиты комплекса F-140 для государственных нужд в 2011 году". Заказчиком выступала войсковая часть 55056 – управление материально-технического обеспечения ФСБ. Об этой части не раз писали СМИ в связи с вызывающе дорогими госзаказами, однако эта закупка интересна не своей ценой: "Комплекс защиты FM-140" предназначен для "активной защиты помещений от утечки информации" и обеспечивает выполнение требований и рекомендаций "по защите информации, составляющей государственную тайну".

ГАС "Выборы" и "Лотто-Миллион"

В 2007 году издание "Москва и москвичи" опубликовало заметку ​"МТУ САТУРН: полвека на рынке связи". В статье генеральный директор "МТУ Сатурн" Николай Зайцев (по данным системы "Контур.Фокус", он возглавлял организацию до 2018 года) рассказывает о 50-летней истории организации – от структуры в составе советского ЦНПО "Каскад", которое разрабатывало систему управления и связи для ракетных войск стратегического назначения, до вхождения в 2005 году в состав АФК "Система".

Как рассказал журналистам Зайцев, "МТУ Сатурн" постепенно расширил сферу деятельности от стратегических военных систем связи и управления до крупных правительственных и гражданских объектов. Организация занималась системами связи в Кремле, в Доме Правительства (где ее силами были созданы, а после событий 1993 года восстановлены и реконструированы все виды связи), в здании СЭВ на Новом Арбате (сейчас относится к правительству Москвы), Государственной Думы РФ (бывшего Госплана), стадиона в Лужниках и других спортивных сооружений, в том числе построенных к Олимпиаде-80.

В конце 80-х "МТУ Сатурн" лишился многих заказов и большей части финансирования. Чтобы выжить, компания занималась, например, установкой и эксплуатацией киосков популярной в 90–2000-е лотереи "Лотто-Миллион".

После вхождения в состав АФК "Система" "Сатурн" вскоре вновь получил крупный госзаказ – на развертывание и эксплуатацию системы ГАС "Выборы" в Центральном регионе РФ. Судя по рассказу Зайцева, "МТУ Сатурн" продолжил заниматься и профильной деятельностью – обеспечением связью стратегических правительственных объектов. "В наши дни к перечисленным выше объектам прибавились резиденции главы государства (как в Кремле, так и несколько загородных)", – рассказывал Зайцев в 2007 году.

"Лунная поляна"

В 2012 году Борис Немцов и Леонид Мартынюк представили доклад "Жизнь раба на галерах (дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары)" о собственности, предположительно, связанной с Владимиром Путиным.

Авторы перечислили 20 дворцов, вилл и резиденций, которые, по их данным, находятся "в распоряжении" Путина. Если сравнить этот список со списком объектов, работами на которых занималось в 2011–2012 годах ОАО "Сатурн", в них можно обнаружить несколько пересечений. Это – уже упомянутый санаторий "Русь" на территории заповедника Завидово в Тверской области и "дом Рязанова" в Екатеринбурге. Обе эти резиденции признаны Кремлем официально.

Два других пересечения более любопытны. Это тот самый "Пансионат" в Прасковеевке (в списке Немцова – "Дворец в Геленджике" и "проект "Юг"); а также объект, который в отчете о деятельности ОАО "Сатурн" обозначен как НПЦ "Биосфера".

Так называемый научный центр "Биосфера" на западных склонах горы Фишт под Сочи начал возводиться в начале 2010-х годов при участии компании "Роснефть", и почти сразу же в СМИ возникли предположения, что в действительности здесь идет строительство еще одной резиденции главы государства с персональным горнолыжным курортом.

Экологи неоднократно обращали внимание, что строительство объекта, получившего неофициальное название "Лунная поляна", разрушает заповедные природные комплексы, включенные в список Всемирного наследия. При этом официально научный центр "Биосфера" как раз должен следить за сохранностью заповедника "Западный Кавказ". По данным из доклада Бориса Немцова, на территории "Лунной поляны" были возведены четыре шале, три вертолетные площадки, антенны связи, ангар, четыре ратрака для выравнивания лыжных трасс, гараж для них, малая и большая канатные дороги. Строительно-монтажными работами на этой территории в 2011–2012 годах, по данным официального годового отчета, также занималось ОАО "Сатурн".

Радио Свобода направило в АО "Сатурн" письмо по электронной почте, указанной на официальном сайте компании, с вопросом о том, какие именно работы сотрудники компании осуществляли на объекте "Пансионат". На момент публикации этого материала ответа мы не получили. Мы также дозвонились до секретариата расположенной по тому же адресу (Большая Черкизовская ул., д. 21. стр. 1) компании "МТУ Сатурн". Нам обещали передать вопросы об объекте "Пансионат" начальству, однако по оставленному корреспондентом Радио Свобода телефонному номеру никто не перезвонил.

Фильм Фонда борьбы с коррупцией о резиденции Владимира Путина рядом с селом Прасковеевка посмотрели на YouTube уже почти 100 миллионов человек. Алексей Навальный тем временем остается в СИЗО "Матросская тишина". Там он ждет суда, который 2 февраля рассмотрит вопрос об изменении ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

В ближайшие выходные сторонники оппозиционного политика, который вернулся в Россию из Германии после лечения последствий отравления "Новичком" в Томске и сразу же был арестован, намерены вновь выйти с требованием его освобождения на акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Во время акций протеста в минувшую субботу, 23 января, полиция задержала рекордное число демонстрантов – почти 4000 человек, из которых более 1,5 тысяч – в российской столице.