Шлосберг не согласился с критикой Явлинского в адрес Навального

Один из наиболее известных представителей партии "Яблоко", депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо основателю и неформальному лидеру партии Григорию Явлинскому, в котором выразил несогласие со многими тезисами недавно опубликованной статьи Явлинского, в том числе с резкой критикой Алексея Навального.

Явлинский обвинил Навального, находящегося сейчас в СИЗО, в "национализме и популизме", а его сторонников - в неспособности к компромиссам и создании культа "вождя". Также Явлинский упрекнул Навального в том, что он якобы вовлекает в акции протеста несовершеннолетних, сами протесты назвал неэффективными, а отравление Навального - "странным".

Шлосберг утверждает, что Явлинский не консультировался при подготовке статьи ни с кем из лидеров "Яблока". Он признал, что между партией и Навальным есть политические разногласия. "Но речь сейчас о другом. Речь о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не «странным», а страшным, а его смелое (при любых мотивах) возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику с её главным требованием — свободы" - пишет лидер псковского "Яблока". "Алексей Навальный — политический заключённый, как и сотни других людей, выступивших против полицейского государства... И эта ситуация является определяющей при выражении любой публичной позиции по Навальному" - утверждает Шлосберг.

По словам политика, "Яблоко" должно бороться за голоса в том числе "людей, вышедших с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы в январе и феврале 2021 года". "Или наша партия сможет стать представителями этих граждан, или мы останемся без избирателей" - подчеркнул он. "Статья «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям" - пишет Шлосберг. Он предложил создать перед выборами в Госдуму на базе "Яблока" широкую демократическую коалицию.

Статья Явлинского вызвала бурные споры в Сети - её осудили не только сторонники Навального, но и ряд представителей "Яблока". Напротив, о ней одобрительно отозвались на федеральных телеканалах - в том числе в эфире программы Владимира Соловьёва.