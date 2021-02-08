Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Явлинский ударил по Навальному

Григорий Явлинский и Алексей Навальный, 2011 год

"Парадоксально эмоциональное разочарование исходом последнего суда над Навальным. Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему «как жить дальше?» только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят". Григорий Явлинский в своей статье "Без путинизма и популизма" обозначил Алексея Навального как не слишком разборчивого в средствах националиста, которым манипулирует Кремль. Почему и зачем он это сделал именно сейчас, когда Навальный под арестом? Это главный вопрос всей массы возмущенных и недоуменных мнений, которую она вызвала. В дискуссии об этой статье участвуют: председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и депутат, общественный деятель Юлия Галямина. Свои мнения вы также можете высказать в прямом эфире. Звоните начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG