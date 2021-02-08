Срок ареста Сергея Смирнова, главреда "Медиазоны" сокращен с 25 до 15 суток

Московский городской суд сократил до 15 суток срок ареста главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову за ретвит шутки, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Сергей Смирнов был задержан в Москве в субботу 30 января во время прогулки с сыном. Полиция обвинила его в повторном нарушении законодательства о митингах - из-за ретвита чужой шутки. В ретвите, наряду с фотографией лидера группы "Тараканы", с которым у Смирнова, якобы есть внешнее сходство, соообщалось о дате и времени митинга в поддержку Алексея Навального.

Постановлением суда 3 февраля Сергей Смирнов был арестован на 25 суток. Это вызвало волну возмущения в журналистском сообществе, более 30 редакционных коллективов выступили в поддержку своего коллеги. С требованием освободить Смирнова выступили также международные организации Репортеры без границ, "Европейская федерация журналистов" и "Комитет защиты журналистов".