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Три российских дипломата высланы из Германии, Швеции и Польши

Бранденбургские ворота, Берлин

Министерство иностранных дел Германии 8 февраля объявило persona non grata одного из сотрудников российского посольства в Берлине. По словам представителя МИД ФРГ , это ответная реакция правительства Германии на высылку сотрудника посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза, сообщила "Немецкая волна".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в твиттере, что российский посол проинформирован относительно высылки из Швеции одного из сотрудников посольства России. "Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности", заявила министр.

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