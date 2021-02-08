Центр Мейерхольда удалил страницу актрисы, поддержавшей протесты

Московский театральный Центр имени Всеволода Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, которая ранее выступила в защиту Алексея Навального и поддержала протесты против репрессий в отношении оппозиционного политика. Об этом в социальных сетях сообщили сразу несколько известных актёров, среди которых Максим Виторган, Юлия Ауг и Яна Троянова.

Директор центра Елена Ковальская написала под одним из постов, что "её сотрудники сопротивлялись", но в итоге удалили страницу Шмыковой "по её требованию". "Что мною двигало, или кто, объяснять не буду", - резюмировала Ковальская. При этом директор подчеркнула, что" решение временное", но не уточнила, когда и в связи с чем оно может быть отменено.

Судя по комментариям самой Шмыковой, в ближайших спектаклях Центра имени Мейерхольда, в которых задействована актриса, участие она примет - по крайней мере, о прекращении сотрудничества ей пока не объявляли.

Ряд коллег Шмыковой утверждают, что давление на актрису организовано руководством Министерства культуры, и что директор Центра имени Мейерхольда Ковальская была вынуждена подчиниться требованию чиновников, чтобы не пострадал театр в целом. При этом актёры не называют имён непосредственных организаторов давления.

Вместе с тем руководитель ютьюб-канала "Редакция", журналист Алексей Пивоваров сообщил, что давлению за поддержку Навального подверглись и другие актрисы - в частности, Яна Троянова и Александра Бортич. По словам Пивоварова, холдинг "Газпром-медиа" "режет рекламу и фотошопит банеры" с их участием - всё из-за того, что они поддержали протесты".

​Ранее стало известно, что за поддержку Навального уволен генеральный продюсер "Okko Театра", режиссёр и драматург Иван Вырыпаев.