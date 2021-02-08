Центр Мейерхольда удалил страницу актрисы, поддержавшей протесты

Московский театральный Центр имени Всеволода Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, которая ранее выступила в защиту Алексея Навального и поддержала протесты против репрессий в отношении оппозиционного политика. Об этом в социальных сетях сообщили сразу несколько известных актёров, среди которых Максим Виторган, Юлия Ауг и Яна Троянова.
Директор центра Елена Ковальская написала под одним из постов, что "её сотрудники сопротивлялись", но в итоге удалили страницу Шмыковой "по её требованию". "Что мною двигало, или кто, объяснять не буду", - резюмировала Ковальская. При этом директор подчеркнула, что" решение временное", но не уточнила, когда и в связи с чем оно может быть отменено.
Судя по комментариям самой Шмыковой, в ближайших спектаклях Центра имени Мейерхольда, в которых задействована актриса, участие она примет - по крайней мере, о прекращении сотрудничества ей пока не объявляли.
Ряд коллег Шмыковой утверждают, что давление на актрису организовано руководством Министерства культуры, и что директор Центра имени Мейерхольда Ковальская была вынуждена подчиниться требованию чиновников, чтобы не пострадал театр в целом. При этом актёры не называют имён непосредственных организаторов давления.
Вместе с тем руководитель ютьюб-канала "Редакция", журналист Алексей Пивоваров сообщил, что давлению за поддержку Навального подверглись и другие актрисы - в частности, Яна Троянова и Александра Бортич. По словам Пивоварова, холдинг "Газпром-медиа" "режет рекламу и фотошопит банеры" с их участием - всё из-за того, что они поддержали протесты".
Ранее стало известно, что за поддержку Навального уволен генеральный продюсер "Okko Театра", режиссёр и драматург Иван Вырыпаев.
- Московский театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда был основан в 1991 году по инициативе Комиссии по творческому наследию режиссёра, расстрелянного во времена сталинских репрессий. Центр позиционировал себя как площадка для независимых театральных компаний и фестивалей.
- В июле 2007 года ЦИМ получил статус государственного учреждения культуры города Москвы, всё имущество театра перешло в собственность столичного правительства.
- Варвара Шмыкова стала известна широкому кругу зрителей благодаря российскому телесериалу "Чики" и фильму Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В феврале актрисе исполнится 29 лет.
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