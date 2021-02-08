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Центр Мейерхольда удалил страницу актрисы, поддержавшей протесты

На сцене театрального Центра имени Мейерхольда, архивное фото 

Московский театральный Центр имени Всеволода Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, которая ранее выступила в защиту Алексея Навального и поддержала протесты против репрессий в отношении оппозиционного политика. Об этом в социальных сетях сообщили сразу несколько известных актёров, среди которых Максим Виторган, Юлия Ауг и Яна Троянова.

Директор центра Елена Ковальская написала под одним из постов, что "её сотрудники сопротивлялись", но в итоге удалили страницу Шмыковой "по её требованию". "Что мною двигало, или кто, объяснять не буду", - резюмировала Ковальская. При этом директор подчеркнула, что" решение временное", но не уточнила, когда и в связи с чем оно может быть отменено.

Судя по комментариям самой Шмыковой, в ближайших спектаклях Центра имени Мейерхольда, в которых задействована актриса, участие она примет - по крайней мере, о прекращении сотрудничества ей пока не объявляли.

Ряд коллег Шмыковой утверждают, что давление на актрису организовано руководством Министерства культуры, и что директор Центра имени Мейерхольда Ковальская была вынуждена подчиниться требованию чиновников, чтобы не пострадал театр в целом. При этом актёры не называют имён непосредственных организаторов давления.

Вместе с тем руководитель ютьюб-канала "Редакция", журналист Алексей Пивоваров сообщил, что давлению за поддержку Навального подверглись и другие актрисы - в частности, Яна Троянова и Александра Бортич. По словам Пивоварова, холдинг "Газпром-медиа" "режет рекламу и фотошопит банеры" с их участием - всё из-за того, что они поддержали протесты".

​Ранее стало известно, что за поддержку Навального уволен генеральный продюсер "Okko Театра", режиссёр и драматург Иван Вырыпаев.

  • Московский театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда был основан в 1991 году по инициативе Комиссии по творческому наследию режиссёра, расстрелянного во времена сталинских репрессий. Центр позиционировал себя как площадка для независимых театральных компаний и фестивалей.
  • В июле 2007 года ЦИМ получил статус государственного учреждения культуры города Москвы, всё имущество театра перешло в собственность столичного правительства.
  • Варвара Шмыкова стала известна широкому кругу зрителей благодаря российскому телесериалу "Чики" и фильму Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В феврале актрисе исполнится 29 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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