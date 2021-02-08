Прилепин, Проханов и Рябцева просят мэрию вернуть Дзержинского

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, журналист Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков и, как указано в распространённой телеканалом Russia Today информации, ряд других "российских деятелей культуры" обратились к правительству и мэрии Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

В обращении говорится, что памятник "успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы", и что его возвращение на "исторически обусловленное место установки" не подменяет установленный на той же площади в память о жертвах политических репрессий Соловецкий камень, "а напротив, дополняет его".

"Необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон", - резюмировали авторы просьбы к московским властям.

Памятник Феликсу Дзержинскому, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позже передавшей свои полномочия НКВД, был установлен в декабре 1958 года напротив здания КГБ СССР (ныне - ФСБ России) на Лубянской площади в Москве.

Демонтаж памятника произошёл в августе 1991 года после провала государственного переворота ГКЧП. Фактически он был снесён протестующими, которые требовали демократических изменений в стране. При этом он не был разрушен и был сохранён московскими властями.

В разное время с призывами вернуть памятник на Лубянскую площадь выступали различные коммунистические партии и прокремлевские патриотические движения. В последний раз с таким требованием выступила в декабре прошлого года организация "Офицеры России", обратившаяся в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось, что "решение о перемещении памятника Дзержинскому в 1991 году являлось незаконным, поскольку могло быть принято только городскими властями".