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Прилепин, Проханов и Рябцева просят мэрию вернуть Дзержинского

Демонтаж памятника Дзержинскому, Москва, Лубянская площадь, 23 августа 1991 года 

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, журналист Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков и, как указано в распространённой телеканалом Russia Today информации, ряд других "российских деятелей культуры" обратились к правительству и мэрии Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

В обращении говорится, что памятник "успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы", и что его возвращение на "исторически обусловленное место установки" не подменяет установленный на той же площади в память о жертвах политических репрессий Соловецкий камень, "а напротив, дополняет его".

"Необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон", - резюмировали авторы просьбы к московским властям.

Памятник Феликсу Дзержинскому, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позже передавшей свои полномочия НКВД, был установлен в декабре 1958 года напротив здания КГБ СССР (ныне - ФСБ России) на Лубянской площади в Москве.

Демонтаж памятника произошёл в августе 1991 года после провала государственного переворота ГКЧП. Фактически он был снесён протестующими, которые требовали демократических изменений в стране. При этом он не был разрушен и был сохранён московскими властями.

В разное время с призывами вернуть памятник на Лубянскую площадь выступали различные коммунистические партии и прокремлевские патриотические движения. В последний раз с таким требованием выступила в декабре прошлого года организация "Офицеры России", обратившаяся в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось, что "решение о перемещении памятника Дзержинскому в 1991 году являлось незаконным, поскольку могло быть принято только городскими властями".

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