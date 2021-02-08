"Единая Россия" готовится запретить участие "иноагентов" в выборах

Председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что физическим лицам – иностранным агентам нельзя избираться ни в какие органы государственной власти в России. 8 февраля лидер Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков предложил руководству Госдумы и Совета Федерации запретить участие в выборах всех уровней физлицам-иноагентам, а также их близким родственникам, чтобы не допустить повторения "белорусского сценария".

Он уточнил, что такое изменение законодательства поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной. Спикер Думы Вячеслав Володин уже согласился, что такую инициативу следует обсудить.

"Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить", – сказал спикер.

В настоящее время на рассмотрении депутатов остаётся принятый в первом чтении законопроект, который разрешает физическим лицам – "иностранным агентам" участвовать в выборах. Предусматривается, однако, что такое лицо будет обязано указывать свой статус во всех материалах, предвыборной агитации.