Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Надо готовиться к ежедневной борьбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Украинской службе Радио Свободная Европа / Радио Свобода сказал по поводу блокировки телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку: "Россия, конечно, даст на это свой ответ".

Министр, однако, считает, что "всё худшее, что Россия могли сделать Украине, она уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории". В Киеве понимают, что деятели российской пропагандистской машины продолжают работать, и украинцам не надо поддаваться на провокации, заявил Кулеба.

"Думаю, мы должны относиться к происходящему как зрелое государство... Нам необходимо теперь быть готовыми к ежедневной борьбе", сказал Кулеба.

Он выразил благодарность украинскому обществу за поддержку санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны. "Я вижу реакцию экспертов и гражданского общества, обычных граждан, прессы, соцсетей - все они поддерживают решение Украинского государства. Это очень важно", - сказал в интервью Украинской редакции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube. Об этом сообщил из Киева корреспондент Радио Свобода.