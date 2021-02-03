Кремль такого не прощает. Украина заблокировала телеканалы кума Путина

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов сообщил, что голосование о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проходило письменно, 17 из 19 членов СНБОУ поддержали решение. По словам Данилова, один член СНБОУ воздержался и один находится в командировке. Воздержавшимся оказался глава украинского парламента Дмитрий Разумков. В комментарии изданию "Бабель" Разумков отметил: "Я – воздержался. Санкции следует применять в том случае, если мы не можем наказывать (нарушителей) по действующему украинскому законодательству. И санкции в отношении каналов – это плохо. Несмотря на то, чьи они (каналы)".

Сам Владимир Зеленский так кратко объяснил в твиттере для международного сообщества причину введения санкций:

"Санкции – это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба, в том числе, и в информационной войне за правду и европейские ценности".

По данным украинских спецслужб, все три оппозиционных телеканала получают финансирование из России.

По информации источников издания ZN.UA в Службе безопасности Украины и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами, в ходе которого установлено, что схемы поставок угля в Украину с неподконтрольных территорий Донбасса способствуют финансированию терроризма. Таким образом, на Козака распространяется действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Подконтрольный Виктору Медведчуку медиахолдинг в обнародованном заявлении назвал указ главы государства о санкциях "политической расправой" над неугодными СМИ. В ответ на санкции сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович пригрозил инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко написал в фейсбуке, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука в период своего президентства, поскольку такое решение совпадало с началом предвыборной кампании. "Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты", – отметил Порошенко. Экс-президент поддерживает решение СНБОУ и надеется, что власти обоснуют свою позицию о блокировании вещания каналов в судах.

О влиянии Виктора Медведчука на украинскую судебную систему слагают легенды. Поэтому, предполагает медиаэксперт, в прошлом заместитель министра информационной политики Украины (2017–2019) Дмитрий Золотухин, президентский указ о санкциях через некоторое время может быть отменен в суде:

Просто деньги, которые проходили из России, давали возможность делать красивую картинку

– Думаю, что судебные иски будут в любом случае. Причем в максимальное количество инстанций, включая и Верховный суд Украины, и международные суды. В самом решении СНБОУ большое количество уязвимых с правовой точки зрения мест, за которые юристы могут ухватиться: начиная с того, что статьи закона о санкциях не соответствуют заявленной мотивации, и заканчивая тем, что судебная реформа действительно могла бы помочь президенту, но так как ее нет, то, скорее всего, решение о блокировании вещания трех телеканалов опротестуют, оно "подвиснет" в суде, и в дальнейшем, не исключаю, указ главы государства будет отменен. Зрители каналов, подконтрольных Медведчуку, – это люди с так называемой пассивной политической позицией, поэтому им, на самом деле, все равно, какую кнопочку нажимать. Просто деньги, которые проходили из России, давали возможность делать красивую картинку, которая, естественно, влияла на выбор потребителя и, таким образом, организовывала пассивную целевую аудиторию для "112 Украина", NewsOne и ZIK, – объясняет Дмитрий Золотухин.

Согласно исследованию социологов, СМИ из пула Медведчука входят в десятку рейтинговых украинских телеканалов: "112 Украина" (21,1%), NewsOne (14,3%) и ZIK (11,9%). Самыми популярными среди украинцев уже не первый год остаются каналы 1+1, "Украина" и ICTV.

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов считает санкции против трех пророссийских каналов лучшим решением украинской власти за последнее время. "Закрыть телемусорники Медведчука – это действительно наилучшее решение власти за последние время, но посмотрим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинскими приспешниками хотя бы здесь", – написал Сенцов в фейсбуке.

А председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко называет санкции против оппозиционных СМИ "наступлением на свободу слова":

Когда Украина их регистрировала, это означало, что журналисты, сотрудники, медиаменеджмент этих СМИ получили право на свободу слова

– Политическая принадлежность украинского собственника телеканалов, зарегистрированных в Украине, – не преступление. Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров – Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Понятно, что у властей Украины есть мандат на защиту национальной безопасности. Но санкции касаются не только конкретного депутата Верховной рады, они вводят запрет на вещание трех украинских легальных телеканалов. Когда Украина их регистрировала, это означало, что журналисты, сотрудники, медиаменеджмент этих СМИ получили право на свободу слова, профессию и ответственность в рамках украинского законодательства. И сейчас у нас почти полторы тысячи сотрудников трех каналов получили наказание в виде запрета на профессию. Санкциями запрещать вещание украинских СМИ – это все-таки недемократическая практика.

– То есть вы считаете недостаточными заявления украинских властей о финансировании Россией украинских телеканалов в условиях продолжающейся гибридной войны соседнего государства против Украины?

– Факты финансирования либо подрывной деятельности со стороны Российской Федерации должны быть доказаны. И понятно, что мы поддерживаем усилия нашего государства по борьбе с вражеским подрывным влиянием. Но в данном случае мы не видим ни доказательств, ни убедительных аргументов, – подчеркнул Сергей Томиленко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков записал видеообращение.

В нем министр заявил, что основанием для санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK являются в том числе "достаточные и исчерпывающие" материалы, предоставленные Службой безопасности Украины. Министр заверил, что его ведомство "как орган власти, отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБОУ, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".

"Запрет телеканалов равносилен объявлению войны Путину"

Санкции в отношении трех телеканалов холдинга Виктора Медведчука, которые в последние годы усиленно навязывали украинцам нарративы кремлевской пропаганды, отвечают национальной безопасности Украины, – убежден журналист, в прошлом депутат Верховной рады (2014–2019) Сергей Высоцкий:

– То, что нацбезопасность Украины станет крепче после такого решения, это факт. Конечно же, я и мои коллеги очень долго добивались принятия такого решения. Еще в 2018 году Верховная рада поддержала постановление о персональных санкциях против субъектов, так или иначе связанных с Медведчуком, в том числе против компаний, на которые были зарегистрированы телеканалы. Мы прекрасно понимаем, что эти каналы – инструмент подрыва Украины изнутри, инструмент российской гибридной агрессии. Не знаю, что будет дальше, какие будут судебные процессы, но, конечно же, это определенное объявление войны Владимиру Путину со стороны Владимира Зеленского. Хотя сам Зеленский может до конца этого не понимать. Очевидно, что его раздражает деятельность Медведчука и деятельность телеканалов, связанных с этим человеком. Эти телеканалы, критикующие украинского президента, зачастую используют непарламентскую лексику. Уровень прямых оскорблений и грязи, которая там льется, несопоставим с уровнем критики оппозиционных телеканалов, находящихся на проукраинских позициях. Поэтому раздражение к фигуре Медведчука, партия которого "откусывает" рейтинги Зеленского, конечно же, существует. Но действующий украинский президент может не отдавать себе отчета в том, что это объявление войны не Медведчуку, а самому Путину.

– Неслучайно решение по санкциям, говорят эксперты, принято вечером 2 февраля – сразу после того, как суд в Москве заменил условный срок оппозиционному политику Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный, и Кремль сейчас вынужден активно реагировать на заявления Запада, требующего освободить Навального, и на внутреннюю ситуацию в России. Вероятно, что реакция Владимира Путина на закрытие трех украинских каналов будет позже. Каким может быть ответ российского президента?

– Думаю, что, во-первых, будет запущена масштабная кампания по дискредитации Владимира Зеленского, и во-вторых, мы не знаем, какой будет в ближайшее время ситуация на фронте в Донбассе. Не обострится ли там ситуация? Сейчас Зеленский фактически остается без точек опоры. О чем идет речь? В последние полтора года президент, пытаясь держать баланс, в своей деятельности все больше и больше склонялся в сторону пророссийских частей украинского общества. Даже коалиции в местных советах были сформованы с "ОПЗЖ". Некоторые депутаты от партии власти называли "ОПЗЖ" чуть ли не политическим партнёром партии "Слуга народа". При этом против пятого президента Петра Порошенко возбуждались многочисленные уголовные дела, мы наблюдали "выметание" из всех органов власти, из вертикали власти политиков, так или иначе связанных с майданной, проевропейской, прозападной частью украинской общественной жизни. Их меняли на ставленников бежавшего после Майдана в Россию экс-президента Виктора Януковича. Понятно, что прозападная часть украинской элиты находится в состоянии "холодной войны" с Владимиром Зеленским. И сейчас президент своими действиями против главных пропагандистских рупоров, связанных с Медведчуком, наносит своеобразный "атомный" удар по второй части украинской элиты. А ему нужно на кого-то опираться. Что будет дальше – представляю с трудом. Полагаю, что Зеленский просто не понимает, что он сделал. И, конечно же, естественным решением для него была бы ставка на Порошенко, Турчинова (Александр Турчинов – бывший секретарь СНБОУ. – РС), создание союза с Порошенко, Турчиновым, Яценюком (Арсений Яценюк – бывший премьер-министр Украины. – РС), Гройсманом (Владимир Гройсман – экс-премьер-министр. – РС) и координация с Западом. Потому что такого Кремль не прощает, – считает Сергей Высоцкий.