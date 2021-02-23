Дороги к свободе. Путин и Лукашенко: дружба на фоне протестов

Александр Лукашенко пытается демонстрировать уверенность. Но поможет ли это ему в общении с Владимиром Путиным - изменилась ли ситуация в диалоге Москвы и Минска? Виталий Портников беседует с белорусским политологом Павлом Усовым и украинским политологом Евгением Магдой.