Семьи убитых в ЦАР россиян против памятника на деньги Пригожина

Родственники российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году, выступили категорически против установки памятника на месте их гибели. Об этом они написали в письме президенту России Владимиру Путину, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере.



Около месяца назад с идеей установить памятник в честь дружбы России и ЦАР на месте гибели россиян выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина". Он заявил, что все расходы по установке памятника возьмёт на себя.



Однако семьи убитых журналистов посчитали такую инициативу "глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких". Кроме того, в своем обращении они говорят, что подозревают в причастности к убийству "людей из окружения" бизнесмена . До тех пор, пока убийц журналистов не осудят, "памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину", говорится в письме.