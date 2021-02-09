Семьи убитых в ЦАР россиян против памятника на деньги Пригожина

Родственники российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году, выступили категорически против установки памятника на месте их гибели. Об этом они написали в письме президенту России Владимиру Путину, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере.
Около месяца назад с идеей установить памятник в честь дружбы России и ЦАР на месте гибели россиян выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина". Он заявил, что все расходы по установке памятника возьмёт на себя.
Однако семьи убитых журналистов посчитали такую инициативу "глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких". Кроме того, в своем обращении они говорят, что подозревают в причастности к убийству "людей из окружения" бизнесмена . До тех пор, пока убийц журналистов не осудят, "памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину", говорится в письме.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера".
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