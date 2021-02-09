Волков: 14 февраля пройдёт акция протеста "в другом формате"

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков, который на прошлой неделе заявил, что акции протеста за освобождение Навального возобновятся весной, во вторник сказал в эфире "МБХ медиа", что новая акция пройдёт уже в воскресенье, 14 февраля.

При этом Волков дал понять, что речь не пойдёт об обычном митинге или шествии. По его словам, "это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем всё гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить".

Вскоре после эфира Волков в своём телеграм-канале раскрыл подробности акции. Он предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. "Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", – пишет Волков.

Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. В прошлый четверг Волков заявил, что продолжение акций протеста приведёт только к новым задержаниям и арестам, постепенному падению численности акций, а также поставит под угрозу политическую работу штабов Навального. Поэтому в ФБК решили не проводить уличные акции в прошлые выходные. Новые уличные протесты, по словам Волкова, пройдут весной. За освобождение Навального его соратник пообещал бороться "внешнеполитическими методами" - добиваясь введения санкций против окружения Владимира Путина.

Несколько видных соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.