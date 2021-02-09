В Волгограде ролик за Путина снимали под видом клипа "Любэ"

Учительница из Волгограда рассказала порталу V1.ru, что её и её коллег обманом сняли в ролике в поддержку президента России Владимира Путина. По словам педагога, их позвали на Мамаев курган под предлогом съёмки патриотического клипа группы "Любэ".

Съёмки прошли 4 февраля на Мамаевом кургане. По словам учительницы, в районном управлении образования "попросили предоставить" двоих человек. На месте "организаторы отозвали руководителей и объявили, что сегодня будет сниматься патриотический клип группы "Любэ".

По словам учительницы, они "были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве". "А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать", – отметила педагог из Волгограда.

Ещё один снявшийся в ролике волгоградец рассказал, что его позвал на "шествие в честь годовщины победы под Сталинградом" знакомый из молодёжной организации. О том, что будет съёмка и о политических мотивах ролика, по его словам, он не знал.

В ролике также присутствуют кадры из Волгоградского государственного технического университета, спорткомплекса "Зенит" и металлургического завода "Красный Октябрь". В беседе с изданием источник в вузе предположил, "что учащиеся и не подозревали, для чего их снимают в аудитории". В "Зените" и "Красном Октябре" не исключили, что авторы ролика использовали кадры из открытых источников или снятые заранее.

В администрации Волгограда заявили, что "структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии".