В Думе хотят наказывать тех, кто предлагает ввести санкции

Совет Госдумы рассматривает сегодня законопроект об ответственности за действия, которые направлены на наложение санкций на российских юридических и физических лиц. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

В первом чтении ранее был принят законопроект о поправках к уголовному кодексу, устанавливающий ответственность за содействие в реализации санкций против России. Неясно, будет обсуждаться этот документ или какой-то другой.

Обсуждение проходит на фоне кампании основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, представители которого призывают США и ЕС ввести адресные санкции против 35 высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов из окружения Владимира Путина и медиаменеджеров. В ФБК категорически отрицают, что предлагаемые меры направлены против России как таковой. Сторонники Навального говорят, что заморозка активов лиц, подозреваемых в коррупции, напротив, поможет России.

Ряд прокремлёвских блогеров и комментаторов призвал возбудить против соратников Навального уголовное дело по статье об измене Родине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что де-юре обращение ФБК к странам Запада "не является каким-то противоправным поступком". При этом Песков сказал, что инициатива ввести ответственность за подобные действия "будет пользоваться большой поддержкой".

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила соратников Навального в "предательстве" и в том, что они "получают инструктаж в НАТО". В посте в фейсбуке под заголовком "НАТО идёт ва-банк" Захарова предположила, что "натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу". Инструктажом она назвала онлайн-конференцию с участием руководителей ФБК и представителей стран Запада (не все из которых члены НАТО), на которой обсуждались возможные санкции против российских чиновников.

Соратник Навального Леонид Волков ранее заявил, что борьба за освобождение находящегося в СИЗО оппозиционера будет вестись в том числе "внешнеполитическими методами". Страны Запада неоднократно призывали Москву освободить Навального и прекратить применять насилие против участников мирных акций в его поддержку.