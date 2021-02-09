Режиссёр и актёр Алексей Агранович назначен руководителем московского театра "Гоголь-центр". На новой должности он заменит режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил городской департамент культуры.

Предполагается, что Агранович начнёт работу 26 февраля. За день до этого у Серебренникова истечёт срок контракта, сообщал режиссёр в социальных сетях.

Аграновичу 50 лет. Он окончил ВГИК, с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой и организует фестивали. Как театральный режиссер он работал в "Гоголь-центре" и в частных театре Антона Чехова и "Квартете И".

Серебренников создал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного драматического театра имени Гоголя. После этого на сцене прошёл ряд громких премьер.

"На задворках театрального пространства появился театр, не просто театр, а именно центр, в котором с утра до вечера кипит жизнь", — комментировал это Радио Свобода президент Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.

В феврале Ассоциация театральных критиков обращалась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предлагала оставить Серебренникова на посту художественного руководителя. ""Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра", — говорилось в обращении.