Эксперты ВОЗ не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года.

Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представители китайских властей.

Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку.

В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов.

Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке "Хуанань" в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка.

По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы.