Эксперты ВОЗ не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года.
Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представители китайских властей.
Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку.
В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов.
Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке "Хуанань" в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка.
По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы.
- Вспышка коронавирусной инфекции нового типа, зафиксированная в Ухане, несмотря на принятые властями меры, переросла в пандемию. На данный момент коронавирусную инфекцию перенесли более 100 миллионов человек по всему миру, более 2 миллионов умерли. Сама болезнь и карантинные меры, вводимые для её сдерживания, серьёзно ударили по экономике многих стран. При этом в самом Китае уровень заболеваемости очень низок, и ограничения вводятся только точечно.
- Происхождение коронавируса вызвало к жизни множество неподтверждённых теорий, которые высказывали в том числе и политики из разных стран, включая США и Китай. Большинство учёных ещё до поездки миссии ВОЗ придерживались мнения, что вирус перешёл на человека с дикого животного через некое промежуточное звено, однако однозначных доказательств этой гипотезы нет.
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