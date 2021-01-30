Год в тумане. 10 загадок COVID-19, на которые до сих пор нет ответа

С новым коронавирусом человечество живет уже больше года, и сейчас можно сказать – мы до сих пор очень мало знаем об этой болезни. Тем временем мировые политики, эпидемиологи, фармацевты и журналисты предрекают миру все новые связанные с COVID-19 катастрофы и ругаются друг с другом по поводу перспектив избавления от пандемии и эффективности принимаемых мер. А жизнь планеты остается фактически в анабиозе.

В конце уходящей недели руководство Евросоюза заявило, что может заблокировать экспорт в Великобританию немецко-американской вакцины Pfizer/BioNTech – в ответ на срыв поставок в ЕС препарата британско-шведской компании AstraZeneсa, что спровоцировало "вакцинную войну". При этом AstraZeneсa гарантировала поставки своего препарата Великобритании. В AstraZeneсa объяснили свое решение тем, что их контракт с Евросоюзом был заключен позднее. В Брюсселе не исключают, что часть вакцин, предназначенных для ЕС, компания продает за пределы границ Европейского союза.

В Евросоюзе живут более 453 миллионов человек. При этом вакцинированы здесь пока менее восьми с половиной миллионов – главным образом врачи, соцработники и пожилые люди. Число заболевших с начала пандемии коронавируса в странах объединенной Европы вплотную приближается к 19 миллионам, умерли почти 450 тысяч.

Мы не готовы к следующей пандемии. Мы не знаем, когда будет нанесен следующий удар

На этом фоне многие люди с особой тревогой восприняли недавнее заявление основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (если учесть все связанные с его персоной и коронавирусом теории заговора), высказавшего убежденность в том, что в мире почти неизбежна следующая пандемия еще одной, совершенно новой болезни – и она может быть в десятки раз хуже нынешней, со смертностью до 35 процентов. По мнению Гейтса, коронавирус будет впредь частью нашей повседневной жизни, как стихийные бедствия или изменения климата, если даже его мрачные прогнозы не сбудутся:

"Мы не готовы к следующей пандемии. Мы не знаем, когда будет нанесен следующий удар, будет ли это грипп или какая-то другая болезнь, ранее неизвестная. Но мы точно знаем, что нельзя дать застать нас врасплох. Угроза следующей пандемии так и будет висеть над нами, если только мир не примет меры для ее предотвращения".

Очевидно, тревогу в связи с тем, что остановить пандемию никак не удается, испытывают и руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): "Помимо новых мутаций, общая усталость от COVID-19 и последствия рождественско-новогодних празднований могут спровоцировать настоящий страшный "шторм" новых штаммов болезни и вызвать очередную волну, в первую очередь в Африке, откуда она распространится далее", – заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. За последнюю неделю в Африке было зафиксировано 175 тысяч новых случаев заражения и более 6200 тысяч смертей. За последний месяц количество новых больных там выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

Главные 10 загадок коронавируса SARS-CoV-2, на которые пока никто не дал точного ответа:

1. Как все-таки появился вирус

Главной гипотезой по-прежнему остается то, что SARS-CoV-2 мы получили от летучих мышей в Китае. Среди них циркулирует много коронавирусов, и некоторые из них уже вызывали эпидемии, например в 2002 году. Однако новый коронавирус должен был пройти через другой вид животного, прежде чем приобрел способность заражать людей, – и поиски этого промежуточного хозяина все еще не привели к успеху. Анализы, взятые у животных, продаваемых на так называемом "мокром рынке" в Ухане, который в начале 2020 года был назван исходной точкой передачи вируса людям, не смогли определить его. При этом масса ученых полагают, что вирус все-таки имеет искусственное происхождение и "случайно ускользнул" из известной лаборатории в этом же городе – причем власти КНР поняли все гораздо раньше, чем сообщили об этом остальному миру.

2. Как все-таки закончится пандемия, если это произойдет

Многие медики полагают, что, если мировые правительства под давлением многих обстоятельств изберут стратегию "сосуществования с коронавирусом", уже будущим летом показатели заболеваемости почти во всех государствах заметно превысят уровень соответствующего периода 2020 года. Угроза нависнет в первую очередь над молодыми людьми, не имеющими дополнительных факторов риска (и, следовательно, не получившими вакцину). Это может заставить ту же Европу сменить подход и наконец взять пример со стран Азии, принявших в начале 2020 года в считаные дни самые суровые, драконовские меры для ограничения распространения коронавируса – вплоть до заколачивания дверей в квартирах заболевших и введения тотального 24-часового комендантского часа.

3. Каков все-таки уровень смертности

У людей старше 80 лет смертность составляет от 25 до 50 процентов

Общий уровень смертности от COVID-19 пока колеблется от 0,5 до 1 процента от общего количества зараженных, однако смертность прямо связана с их возрастом. У людей старше 80 лет она составляет от 25 до 50 процентов. У лиц в возрасте от 50 до 70 лет она достигает 10 процентов, особенно при таких дополнительных отягчающих факторах, как болезни легких и сердца, диабет или ожирение. А такими заболеваниями страдает почти половина людей этой возрастной группы. Среди же населения до 50 лет уровень смертности – около одного случая на тысячу, что близко к показателям обычных видов гриппа.

4. Как все-таки чаще всего передается новый коронавирус

С лета 2020 года было опубликовано несколько крупных исследований на этот счет – однако одного твердого ответа получено не было. Ряд врачей убеждены, что основной путь передачи болезни – это капли слюны (например, при поцелуях и пользовании общей посудой), в то время как аэрозольный путь (то есть если больной чихает или кашляет рядом с вами) играет второстепенную роль. В медицинском мире нет и общего единства насчет того, передается ли SARS-CoV-2 через загрязненные поверхности – и как долго он остается на них активным и живучим.

5. Можно ли все-таки лечить болезнь и как

За год медики испробовали на больных, как кажется, все известные подходящие лекарства, которыми раньше лечили и малярию, и педикулез. В том числе имеющие серьезные побочные эффекты – и в большинстве случаев без заметного положительного результата. От хлорохина и гидроксихлорохина до дексаметазона, и от ивермектина и колхицина. Однако в некоторых случаях все-таки было доказано, что среди людей, находящихся в тяжелом или критическом состоянии, эти препараты малообъяснимым образом снижают смертность и потребность в "инвазивной механической вентиляции легких", то есть в подключении к аппаратам ИВЛ.

6. Как долго все-таки сохраняется иммунитет

ухудшение клинической картины течения заболевания зависит от иммунной реакции организма

Исследования подтвердили, что почти у 95 процентов людей, заболевших COVID-19, хотя бы точно вырабатываются антитела, количество которых зависит от тяжести заболевания. И они все еще могут обнаруживаться через полгода даже у людей, у которых заболевание протекало с самой легкой форме. Однако врачи по-прежнему не могут сказать, какое количество антител необходимо для предотвращения повторного заражения.

7. Почему все-таки одни случаи заболевания крайне серьезны, а другие совсем безобидны

За год врачи пришли к выводу, что ухудшение клинической картины течения заболевания зависит от иммунной реакции организма – однако предсказать эту реакцию трудно. Какое-то время назад главной версией смерти многих заболевших считался так называемый "цитокиновый шторм", то есть сверхактивация белков, ответственных за передачу сигналов в клетке во время воспаления. Однако теперь возникла новая теория – что главную роль играют так называемые "аутоантитела", то есть специфические антитела, направленные, как ни странно, прямо против собственного организма.

8. Опасно ли все-таки мутирует новый коронавирус

В декабре прошлого, 2020 года врачи обнаружили в Великобритании новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Новый подвид этого коронавируса может быть на 70 процентов заразней старого, однако, как уверяют врачи, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или тяжести протекания заболевания. А в ЮАР еще в прошлом октябре была выявлена другая мутация – а именно штамм 501.V2. Сейчас эта разновидность коронавируса доминирует во всей Южной Африке. Насколько она будет опасной, когда вырвется за границы региона?

При этом так называемые "РНК-вакцины", которые сейчас и начали использовать для вакцинации в западных странах, имеют тут преимущество перед другими: вырабатываемые с их помощью антитела легче адаптируются к новым штаммам вируса, если в этом возникнет необходимость. Или нас в этом так уверяют их производители? Причем сказанное относится далеко не ко всем технологиям производства вакцин.

9. Какую роль все-таки играют дети в распространении болезни

у детей чаще развиваются совершенно бессимптомные формы

К примеру, исследование, проведенное Женевским университетом на тысяче детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет, доказало: уровень инфицирования у детей старше 6 лет (23 процента) оказался почти идентичным общему уровню среди населения (22 процента). "Нельзя просто смотреть на количество подтвержденных случаев у детей и сделать вывод, что они не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются совершенно бессимптомные формы, их просто в массе гораздо меньше тестируют, – подчеркивает Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной эпидемиологии лаборатории Женевского университета. – Остается без ответа один вопрос: каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе?"

10. Заразны ли все-таки домашние животные

Список видов животных, у которых подтверждены случаи заражения SARS-CoV-2, продолжает расти – среди них собаки, кошки, норки, львы, тигры и гориллы, живущие в зоопарках. Это свидетельствует о возможной передаче инфекции от человека животным (так называемый "обратный зооноз"), а также об особой восприимчивости к вирусу в первую очередь хищников, в частности из семейства куньих. Хотя исследования показывают, что среди собак и кошек SARS-CoV-2 распространяется весьма ограниченно, значительные вспышки заболевания были зарегистрированы, например, на норковых фермах, особенно в Дании, где из-за этого пришлось убить несколько миллионов животных.