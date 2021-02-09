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Суд отклонил иск об отмене высылки из России правозащитницы Ванессы Коган

Суд в Москве во вторник отклонил иск директора правозащитного проекта "Правовая инициатива" к МВД об отмене лишения её вида на жительство. Американка Ванесса Коган 11 лет живёт в России, но должна покинуть страну, так как, с точки зрения властей, создаёт угрозу безопасности стране.

Коган — гражданка США, директор работающей в России нидерландской некоммерческой организации. "Правовая инициатива" занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками и гендерным насилием в России. Вид на жительство американка получила в 2017 году, а осенью 2020 подала документы для оформления российского гражданства.

Правозащитница связывает это решение со своей работой — её организация регулярно проверяется правоохранительными органами, была включена в реестр так называемых иностранных агентов, а сама она не раз получала запросы от ФСБ о сотрудничестве, которые отклоняла, — рассказала она Радио Свобода.

На заседании 9 января Коптевский районный суд Москвы отказался не только отменять решение МВД, но и привлекать ФСБ в качестве соответчика, — сообщала Коган "МБХ-медиа". Представитель спецслужбы был привлечён на заседание в качестве заинтересованного лица, но заявил, что вся информация о потенциальной опасности правозащитницы засекречена.

Муж и двое детей Коган — граждане России. Она опасается, что её отъезд из страны может повредить её семье. В её защиту выступили более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека. ЕСПЧ в декабре обязал российские власти приостановить её депортацию на время судебных разбирательств. Правозащитница намерена обжаловать решение суда.

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