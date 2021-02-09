Депутата Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов

Депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко могут лишить мандата и привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление из-за донатов и доходов от канала на YouTube. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Члены регионального отделения "Единой России" считают, что Бондаренко незаконно обогащался, получая доход от роликов на своём ютуб-канале "Дневник депутата". Бондаренко пояснил, что видеохостинг сам добавляет к его видеозаписям рекламу, тем самым монетизируя их. Повлиять на это он не может. Депутат заявил, что сам не вставляет рекламу в свои ролики. Также Бондаренко уточнил, что действительно получает донаты, но ему их присылают на добровольной основе. По словам депутата, он не принуждает присылать кого-то пожертвования. "Человек видит мои реквизиты - и отправляет мне деньги, но он с таким же успехом может найти эти реквизиты и просто по интернету." - заявил Бондаренко.

Глава комиссии по доходам Саратовской областной думы и член партии "Единая Россия" Алексей Антон заявил, что депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. По его инициативе была собрано заседание антикоррупционной комиссии, на котором поднимался вопрос о доходах Бондаренко.

Ранее Бондаренко был задержан сотрудниками полиции. Депутата обвинили в участие в несанкционированном митинге 31 января в Саратове и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, прокомментировал задержание Бондаренко, заявив, что "власть ошалела от давления грязной навальнятины". Он утверждает, что пригрозил "поднять всю страну" и не дать "устроить расправу над нашим талантливым депутатом".