Красная, Советская, Российская: как менялась армия страны с момента своего основания? Армия и политика. Казарма и общество. Обсуждают Александр Черкасов, Геннадий Гудков, Павел Фельгенгауэр, Александр Мельман.
Другие материалы
-
24 февраля 2021
Лицом к событию. Советская армия, чеченская депортация
-
19 февраля 2021
Лицом к событию. "Ветер перемен" или "План Крепость"?
-
18 февраля 2021
Лицом к событию. "Навальный себя вычеркнуть не позволит"
-
17 февраля 2021
Лицом к событию. Искоренить в стране "навальнятину"!
-
16 февраля 2021
Лицом к событию. Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?
-
15 февраля 2021
Лицом к событию. Дмитрий Медведев, заговорщик