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Лицом к событию. Советская армия, чеченская депортация

Лицом к событию. Советская армия, чеченская депортация
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Лицом к событию. Советская армия, чеченская депортация

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Красная, Советская, Российская: как менялась армия страны с момента своего основания? Армия и политика. Казарма и общество. Обсуждают Александр Черкасов, Геннадий Гудков, Павел Фельгенгауэр, Александр Мельман.

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