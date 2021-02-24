Время Свободы:Политзаключенный или узник совести. (Не) время мериться статусами
Amnesty International отозвала статус «узника совести», присвоенный Алексею Навальному***Десятки участников акций в поддержку Алексея Навального, жаловавшихся на избиение полицией, стали фигурантами «дорожного дела»***Приговор бывшему лидеру одесского отделения «Правого сектора» спровоцировал столкновения его сторонников с полицией в Киеве
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