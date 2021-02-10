В ЕСПЧ подали первую жалобу после акций в поддержку Навального

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на арест координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько из-за несогласованной акции протеста 23 января. Как сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, это первая жалоба в ЕСПЧ от россиянина, связанная с январскими митингами в поддержку Навального.



24 января суд арестовал Гресько на 10 суток по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. За день до этого после митинга в поддержку Навального активист был задержан. Основанием для этого стал опубликованный им 20 января ролик под названием "Екатеринбург выходит на улицы 23 января". Суд счел, что Гресько "осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц, имеющий на момент выявления правонарушения 4 900 просмотров".

В полицейском протоколе Гресько назывался организатором акции. Он настаивает, что не был им: "шёл в конце колонны, указаний и распоряжений никому не давал, лозунги не выкрикивал и транспаранты не нёс", — говорится в жалобе в ЕСПЧ.

Алексей Гресько считает, что российский суд нарушил в отношении него положения Европейской конвенции о свободе выражения мнения, о свободе собраний, о праве на справедливое судебное разбирательство и о праве на обжалование судебного решения.

После завершения 10-суточного ареста в Екатеринбурге Алексея Гресько принудительно доставили в Москву, где суд 9 февраля приговорил его к 15 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции во Внукове 17 января. В этот день там должен был приземлиться самолёт из Берлина с Алексеем Навальным на борту. Сам Гресько утверждал, что приехал в московский аэропорт встречать сына и при задержании никакого сопротивления не оказывал, что зафиксировано на видеозаписи. Однако суд не принял её во внимание. По словам адвоката, это решение также будет обжаловано в ЕСПЧ.