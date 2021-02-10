"Левада": о протестах в связи с арестом Навального знают 80% россиян

Согласно данным опроса "Левада-центра", о протестных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в России в конце января - начале февраля, слышали 80 процентов россиян. Это самый высокий показатель осведомленности о митингах за последние годы.

21 процент респондентов внимательно следили за протестами в связи с арестом Навального, еще 59 процентов хотя бы что-то слышали об этом. Доля тех, кто ничего не знает о протестах, составила 19 процентов, подсчитали социологи.

Для сравнения, о протестах в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала знали 75 процентов россиян, о протестах перед выборами в Мосгордуму в 2019 году — 63 процента опрошенных.

К участникам недавних протестов респонденты относятся в основном негативно и безразлично – 39 и 37 процентов - соответственно, о положительном отношении заявили 22 процента опрошенных. К протестующим в Хабаровске, по данным социологов, положительно относились 47 процентов россиян, к участникам московских акций в 2019 году — 23 процента опрошенных.

Главная причина участия людей в протестах - недовольство положением дел в стране. Так ответили 43 процентов респондентов. Однако 28 процентов уверены, что люди выходят на митинги, потому что им за это платят. Это один из самых высоких показателей за последние годы, отмечают в "Левада-центре".

16 процентов респондентов сказали, что люди вышли на улицы из-за возмущения арестом Навального. 19 процентов россиян считают, что участниками митингов двигало возмущение коррупцией, показанной в фильме "Дворец для Путина".

В начале февраля опрос "Левада-центра" показал, что каждый пятый житель России одобряет деятельность Алексея Навального. Согласно другому опросу социологов, проведённому в январе, только половина людей в возрасте от 18 до 24 лет одобряют деятельность Владимира Путина. За год уровень одобрения президента России в этой группе упал на четверть, а по сравнению с 2014 годом, когда был аннексирован Крым, – почти наполовину.