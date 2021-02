Театральный режиссёр Константин Богомолов опубликовал в "Новой газете" многословный манифест "Похищение Европы 2.0". Чтобы оценить все мысли автора, вероятно, стоит прочитать его целиком, но мы предупреждаем – манифест длинный:

В XX веке атомная энергия, которой является человек, вышла из-под контроля. Человеческим Чернобылем стал нацизм. Шок и испуг Европы перед этим взрывом первобытного в человеке оказались слишком велики.

Освободившись от нацизма, Запад решил застраховаться от «атомной аварии», ликвидировав сложного человека.

Того сложного человека, которого Европа формировала долгие годы Христианства. Того человека, которого описывал Достоевский: одновременно высокого и низкого, ангела и дьявола, любящего и ненавидящего, верующего и сомневающегося, рефлексирующего и фанатичного. Европа испугалась в человеке зверя, не понимая, что звериное — это такая же природная и органическая часть человека, как и ангелическое. Не в силах интеллектуально и духовно преодолеть последствия нацизма, Европа решила кастрировать сложного человека. Кастрировать его темную природу, навсегда замуровать его бесов.[...]

Современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — «новой этикой». Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а «нацики» сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов.[...]

Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости.[...]

Мне отвратительны дух насилия и атмосфера страха. Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца, травят не от дремучести, а от просвещенности, где разноцветные (включая белый) Швондеры от BLM входят в дома и требуют профессуру присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим Флойдам.[...]

Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти.

Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека.

Данила Давыдов:

Демагоги всех мастей должны быть признательны гитлеру за то, что он дал неисчерпаемую возможность сравнения и уподобления.

(За чтением манифеста Богомолова)

Лев Оборин:

«Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости».

Вот если бы Богомолов поставил такой «Вишнёвый сад», было бы прикольно.

Ирина Прохорова:

Не успели мы обсудить откровения господина Явлинского, как для услады наших очей появилась статья Константина Богомолова в "Новой газете". Текст поражает свежей и оригинальной идеей о закате Европы и загнивающем Западе, который нам больше не указ. Почему-то мне вспомнился диалог из пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным": Никогда не браните высшее общество, так делает тот, кто не может туда попасть".

Михаил Калужский:

Находясь в «покинутом и оставленном на разграбление вишнёвом саду», с восхищением прочитал манифест тов. Богомолова. Это образцовое упражнение на тему шутки из моего сибирского детства «да в Москве считают, что у нас по улицам медведи ходят».

Андрей Десницкий:

Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости.

Одни мы, д'Артаньяны духовности, с Дзержинским в башке и позолоченным ёршиком в руке, возвышаемся среди этого евросодома, как аквадискотека среди виноградников Идокопаса.

Андрей Тесля:

познакомили с манифестом "новой правой идеологии" -

- в итоге на первом ходе ощутил острое желание стать старым левым -

- утешили лишь тем, что все это недержание забудется через пару-тройку дней

Гена Устиян:

Прочел "манифест" Богомолова в "Новой". Он же вроде из интеллигентной семьи, откуда эта дремучесть?

Во-первых, если хочешь написать "манифест", не называй его манифестом.

Во-вторых, вроде человек поездил по миру, почему, судя по его тексту, как только он пересекает границу ЕС, одна половина населения тащит его в мечеть, вторая пытается трахнуть в задницу. С кем он там общается, в ЕС? Константин, совет: всегда можно сказать "нет" и первым, и вторым, это так работает при настоящей демократии.

В-третьих, Байден президент США, а не ЕС. Это другой континент.

В-четвертых, суть "манифеста" Богомолова состоит в том, что он предлагает создать "здесь" (в России? В Москве? На Малой Бронной?) ту Европу из своих влажных детских фантазий, настоящую Европу, а не ту, которая сейчас, которая его обманула. Константин, срочно найдите хорошего специалиста.

Стас Кувалдин:

Первая и неочевидная ассоциация, которую он вызывает - это рассуждения какого-нибудь главного героя (или злодея - как кому нравится) в какой-нибудь не первого ряда повести из советской "Библиотеки приключений". То есть такой набор всем известных и дозволяемых пропагандой банальностей о язвах современного мира, изложенный с невероятным пафосом, от которого начинает немного слепить глаза.

Как по этому поводу некогода сказали А. и Б. Стругацкие: "Напиши рассказ и отнеси в "Костер", чтобы в конце пионер Вася все эти козни разоблачил и всех бы победил".

Михаил Ратгауз:

Гуттаперчевый мальчик, большой режиссёр, царь Барвихи Константен Богомолов снова проверяет своих преданных поклонников, своих сыров и сырих, на эластичность. Правильно делает, молоток: эластичность без тренировки не канает. И так, и ещё вот так, и ещё вот эдак. Но как бы ты нас не тряс и не крутил, мы все равно, мы все равно будем с тобой, о, выдающийся современник, Мастер

Ренат Давлетгильдеев:

Текст Богомолова в «Новой» — какой-то несмешной тест на омерзительность и право-реваншистскую глупость. Ну, то есть, в том, что человек, считающий себя хорошим режиссёром, на самом деле не очень далёкий дядя, сомнений у меня лично нет довольно давно, примерно с тех пор, как его самоповторы с бесконечной эксплуатацией Проппа и Булановой перестали казаться забавными намеками на интеллект. Но такого жирного ада даже я не ожидал.

Артём Рондарёв:

Этический рейх какой-то, гендерно-нейтральные либерасты зрения лишают, опять Россиюшка стоит против всего толерастического мира, христианство с прописной буквы. Такое ощущение, что мужик крестит монитор с интернетами, как раньше бабки телевизор.

Вообще, мне кажется, для россиянского постсовка страшным потрясением когда-то был момент, когда он узнал слово «гендер»; с тех пор его плющит. Кто его этому научил – тому должно быть стыдно.

Юрий Фёдоров:

Манифест Богомолова – вопль испуганного фашиста. Он почти дословно повторяет многие фашистские, даже нацистские идеи, применительно, разумеется, к современной ситуации. Один из основных постулатов нацизма – разложение и деградация тогдашней Европы под воздействием либерального образа мыслей; «дегенеративное искусство», даже – afterkunst. Осталось добавить еще антисемитизма и перед нами «новая старая» идеология возрожденной России.

Виктор Шендерович:

Ну что ж. К сорока пяти годам публичный человек приобретает вполне ясную репутацию. Есть она и у Константина Богомолова - и это не позволяет рассматривать написанное иначе, чем инициативу лагерного актива, попытку пригодиться гражданину начальнику. Тонкий Богомолов как бы подсказывает дуболомам из Кремля правильное позиционирование в создавшейся пиковой ситуации: не надо отводить глаза и прятаться под плинтус, мы не упыри проворовавшиеся, заложники собственной полицейской власти, мы - спасители летящей под откос европейской цивилизации!

Опаньки. Вона что, оказывается! Ну, с этим можно и к людям...

При Суркове-Павловском в Кремле, помнится, баловались «суверенной демократией», Ильина цитировали, Столыпина подтаскивали на растопку нового самодержавия. Потом какое-то время снова тупо мочили. Потом предлагали народу с какого-то бодуна умирать под Москвой за право Путина идти на третий срок; потом опять мочили... Теперь Богомолов придумал им новую цацку: будем, стало быть, спасать европейские идеалы силами нашей кущевки...

Лев Симкин:

«Авангарду очень легко сделаться арьергардом. Все дело в перемене дирекции» (Тургенев, «Месяц в деревне»).

Так и Константин Богомолов – сменилось направление ветра, и он из авангардиста превратился в охранителя, с жаром изобличающего «новый европейский паноптикум» и «новый этический рейх». В своем «Манифесте», который нам предлагают обсуждать, он не постеснялся написать даже о «застывшей на лице западного человека фальшивой улыбке». А чо такого?

А все потому, что он ни либералом, ни авангардистом никогда и не был, просто умело спекулировал на том, что было тогда востребовано. В отличие от Кирилла Серебренникова, вместе с которым его безудержно славила - извините за выражение - либеральная театральная тусовка.

Серебренникова я упомянул не случайно, и не по контрасту - не потому, что его нынче задвигают, тогда как Богомолова - выдвигают. А потому что в «Манифесте» есть, без ссылки на кого-либо, пассаж об «опоре на сложного человека», которого, оказывается, обижают на Западе. Между прочим, именно Кирилл Серебренников лет десять назад, в ту пору, когда Богомолов еще слыл большим либералом, начал дискуссию о «сложном человеке», призывая государство воспитывать в людях «сложность», поддерживая современное искусство. Вместе с покойным Даниилом Дондуреем, кому, собственно, и принадлежала эта идея. В их совместной статье предлагалось «перестать его («сложного человека») бояться и потому унижать». Богомолов легким движением руки перенаправил это обвинение в адрес Запада.

А кого стесняться-то? Дондурея нет на этом свете, с Серебренниковым уже можно не считаться.

Тянет, тянет слово залежалое,

Говорит и вяло и темно.

…Нету их. И все разрешено.

Роман Волобуев:

Для художника, особенно не очень умного и нарциссически устроенного (а художники, за редкими счастливыми исключениями — все такие, ничего личного) нет ничего больней, чем оказаться в стороне от цайтгайста.

Потому что там — вся жизнь, весь секс, все то, ради чего ты годами изображаешь из себя то, что изображаешь — всё это там, а ты в стороне сидишь и [мастурбируешь] что-то малоинтересное уже даже тебе.

И когда к цайтгайсту подходить ссыкотно, остаётся кричать: эй, вы чо, я же тут, в вишнёвом саду, смотрите сюда. Никакой другой — философской, художественной и даже идеологической — причины тут нет. Move along, как говорится, nothing to see here.

Зинаида Пронченко:

Ознакомилась с манифестом Константина Богомолова в Новой газете. "Похищение Европы", испугавшейся по мнению режиссера нацизма и поэтому "человека сложного" упрощающей теперь до зомби, молящего на коленях истуканов политкорректности (BLM, фем, ЛГБТ etc) о пощаде. Власть передала обществу право на массовые репрессии. Был Гитлер, стало миту. Европа уже не та, что в девяностые. Либералы с фейсбук бьют неугодных по голове не хуже омоновцев. Бла, бла, бла, о-ля-ля, давайте встанем в круг и создадим новый правый дискурс, мы русские, с нами Собянин. И Песков. И Путин, твердой рукой отцепивший Россию от "безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти".

Что хочется сказать Константину, видимо, не читавшему Мишеля Фуко, или читавшему, но позабывшему палимпсест мировой философской мысли за последние полвека. Всего вам с Путиным самого хорошего! Кроме нацизма в вашей жизни ничего, кажется, не случилось. Поезжайте вместе в Иерусалим, когда его откроют, закажите хумус и барашка или в Дахау, сделайте селфи на сложных босховских щах, как и полагается настоящим бесам, монокультурным мужественным натуралам.

Только нас с омоновцами оставьте в покое, мы тут дружным путинским прекариатом как-нибудь разберемся без ваших манифестов. Разберемся, позовем вас - кого в Гаагу, кого в Авиньон - выступить с правым дискурсом, а не разберемся, тоже позовем, в конце концов на кладбище с вами вместе лежать можно. Остальное вряд ли. А пока постарайтесь чуть меньше теребить руками свои комплексы. Пандемические времена требуют особой гигиены.

Алиса Таёжная:

мне кажется, этот человек перестал читать хорошие книги, вообще. потому что когда много читаешь, пишешь осторожно, а не лепишь Страдающее Средневековье на полном серьёзе

Юрий Альберт:

Прочитал опус Богомолова. Чем-то он напоминает известный манифест Лифшица "Почему я не модернист?" Только раз в пять длиннее и гораздо безграмотнее.

Владимир Гуриев:

последняя статья константина богомолова говорит нам только об одном (но зато в каждой строчке):

никогда не экономьте на копирайтере.

Александр Горбачёв:

просто аааааааа. вы так говорите «этический социализм», как будто это что-то плохое. ну то есть, безусловно, полезно, что такой текст существует. дает представление о многом и просто-таки просится быть кооптированным в официальную идеологию.

Анна Наринская:

"Позвольте, - сказала Ахматова, - это не только пошло, это еще и выгодно".

Хотела что длинное написать про "манифест" Константина Богомолова в "Новой". Но решила ограничиться этой цитатой

Алина Бахмутская:

Иксеры-ницшеанцы рассматривают «новую этику» как Новый этический рейх, потому что не могут выйти из своей собственный тюрьмы и помыслить, что система может существовать без мифа о гении, романтизации героя и бесконечного преодоления, что секс — это не «опасность и звериное», что любви, жизни и счастья достойны не только те, кто «смогли», но и те, кто просто не хотят мочь.

Богомолову не приходит в голову, что его текст выглядит смешно, нелепо или страшно. В его мире нет угнетения, поэтому он не может помыслить себя угнетателем — пусть не буквально, но социологически. Признание проблем меньшинств, да и вообще всех, кто не он сам, в мире героев Антиглянца — это лишь способ легализоваться на западном рынке и набрать рекламных контрактов. Но так как чета Собчак-Богомоловых этих самых контрактов лишилась (спасибо моим землякам — группе «Запрещенные барабанщики»), теперь проблему меньшинств можно просто поэксплуатировать, чтобы добавить перчинки в «произведение искусства» вроде «Психа» — пусть читатели светской хроники похлопают в ладоши, заценив новое амплуа Игоря Верника.

И да, Богомолов прекрасно чувствует, что так называемая «новая этика» — это про борьбу против удушающего «сложного человека», против него самого. Но структурно этой борьбы не понимает. Чувствует, что его привилегии (семейные, профессиональные) под угрозой, но не понимаем сути угрозы. Для него «новая этика» — это что-то вроде любимого в либеральной среде исторического сюжета о раскулачивании: сейчас они придут и всё заберут.

Весь текст Богомолова, и на уровне смысла, и на уровне даже формы, пропитан желанием сохранить всё как есть. Ничего нового. Как говорила Авдотья Смирнова в одном из выпусков «Школы злословия» — «все мы с годами становимся буржуа». Кто-то буржуа сразу рождается: с такой высоты, наверное, особенно хорошо смеяться над убийствами на почве расовой ненависти, плавая на яхте в водах ЕС во время пандемии. Легко клеймить протестующих в США, ведь все недовольные, нищие, слабые, угнетённые, необразованные, да или просто чёрные (чего уж там!) — все они «не пытались», «не боролись», «не рыли себе дорогу».

Богомолов и другие иксеры-ницшеанцы вцепились в свои привилегии и думают, что так называемые квир-социалисты, фем-фанатики и эко-психопаты хотят отнять у них власть, деньги и связи. Но нет, вы можете оставить всё это себе, потому что «квир-кастраты» хотят другого — уничтожить ваше право насиловать. Деньги, власть и связи у вас забирают бренды и корпорации, которые, так же как и вы, бьются в панике от мысли, что у них хотят отнять право на насилие. И это именно они создают так называемый Новый этический рейх в попытке приспособиться и понравиться молодым. Чтобы убедиться в этом, посмотрите состав правления Audi, которая разорвала рекламный контракт с Собчак — много там эко-психопатов и квир-социалистов? Богомолов говорит, что на бренды давят соцсети. Ну да, все эти квир-кастраты, которые только и делают, что покупают автомобили премиум-класса — они надавили на Audi через соцсети в качестве их целевой аудитории? Кого и почему боятся Audi и другие бренды? Так много вопросов, так мало ответов.

Богомолову и тем, кто с ним солидарен, не приходит в голову, что никакой «новой этики» не существует. Существует право на неприкосновенность, право на жизнь, право на свободу, право на правосубъектность. И это право существует для всех, а не только для них. Им не приходит в голову, что миллионы людей устали от «сложного человека» настолько, что больше не могут терпеть, искать компромисс и приспосабливаться.

Александр Шмелёв:

Что общего между Григорием Явлинским, Константином Богомоловым, Лесей Рябцевой, Гоблиным и Прилепиным? По-моему, практически всё! 🙂

ПС: Интересно, за чьим авторством выйдет следующий хайповый текст кампании "Белый шум", где он будет опубликован и с какими тезисами? Подозреваю, что ждать ответа осталось недолго, буквально на этой неделе мы его узнаем...

Олег Лекманов:

Вот пришел Григорий Явлинский и написал то-то и то-то.

Потом пришел Константин Богомолов и тоже написал то-то и то-то.

Когда пришел Антон Красовский и тоже написал то-то и то-то мне надоело их читать, я надел маску и пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

Татьяна Щербина:

Прочитала статью К.Богомолова о том, что Запад - это новый рейх, и Россия, к счастью, от него изолирована.

А до этого - статью Явлинского о том, что скоро президентские выборы, и есть три кандидата: за Путина не надо, за Навального - ни в коем случае, а надо за него, за Григория. Это так могло бы показаться, на самом деле - выборы в Думу, Навальный в тюрьме, без всяких шансов составить Григорию конкуренцию, да ему, по опыту прошлых лет, беспокоиться стоит об одном: получить 3%, чтоб не потерять госфинансирование. Богомолов уже получил театр, за прошлые заслуги на ниве господдержки, теперь надо идти по этому пути, куда ж деваться. И вдруг в МХТ главным назначат.

Можно было бы счесть эти эскапады просто выражением личного мнения, но важен момент, когда авторы опубликовали свои сочинения. И момент не позволяет думать о "крике души", внезапно выплеснувшемся наружу.

Григорий Ревзин:

Безотносительно к перспективам нового движения людей "старой этики", которое предлагает создать Константин Богомолов, вернее в искренней надежде, что это движение не оформится в партию или не вольется в партию Захара Прилепина, не могу не отметить одной забавной на мой взгляд черты происходящего. Люди "новой этики" сегодня заполнили мою ленту дружными и бодрыми криками, что неприязнь к возрождению комсомольских и хунвейбинских практик шельмования других можно сегодня высказать только за деньги. Никакие другие соображения, позволяющие предположить, что их ежедневное хоровое исполнение партии "Подонок, мразь, скотина!" в отношении разных не связанных с государством людей, может вызывать неприязнь безо всякого коммерческого интереса, не приходит им в голову. Они поразительно искренне не видят в оппоненте никакого содержания, кроме перспективы возможных денежных доходов. Не проявляется ли здесь подсознательное и оттого особенного тревожащее убеждение, что их собственная позиция не стоит ломаного гроша и потому не может быть продажной по определению?

Павел Пряников:

Почитал «манифест» театрального режиссёра Богомолова о «закате Европы». Очень многословно. Очень спорно о том, что касается всего политического. Европу хоронят в России двести лет, а она всё стоит. Главная же его мысль такая – и её можно было донести в три раза короче: Богомолов боится появления «новой этики» в России.

Страх понятен, и от критиков статьи Богомолова это ускользнуло: любая европейская идеология в России меняется до неузнаваемости в худшую сторону. Например, в Западной Европе марксизм вылился в одно, а в России – в его крестьянскую, жестокую версию. Либерализм в западном мире одно – а в России он превратился в либерализм бандитов и фарцовщиков.

Примерно то же может стать и с «новой этикой». Например, на западе предполагаемый, никем не доказанный и без экспертиз харрасмент 20-летней давности может разрушить карьеру человека, а в России может видоизмениться до разрушения жизни «нарушителя», физически. У нас, повторюсь, западные идеи часто принимают более разрушительные формы (отдельная большая тема, почему; из-за общего отставания политико-социальных процессов – и «большие скачки» только усугубляют это).

Алексей Лапшин:

Поток негатива со стороны значительной части либеральной аудитории в адрес манифеста режиссёра Константина Богомолова, прекрасно отражает глубокую периферийность и косность в восприятии окружающего мира. Ментально российские либералы продолжают жить в доковидном пространстве. Ничего из глобальных социальных и мировоззренческих изменений, происходящих на планете, не попадает в их поле зрения. Повестка дня крайне ограничена, сиюминутна, даже в рамках России. Восприятие реальности упрощённо манихейское. Попытки описать более сложную картину мира, чем Запад - добро и прогресс, Россия - тьма и отсталость, тут же причисляются к кремлёвской пропаганде. Именно так отреагировала соответствующая публика на текст Богомолова "Похищение Европы 2.0." Между тем, в манифесте всего лишь перечисляются очевидные и давно обсуждаемые вещи. Инквизиторская нетерпимость под видом новой этики и нормальности, тоталитарная политкорректность, предельное упрощение человека, сведение его к чисто эмоциональному уровню... Называть разговор об этих проблемах пропагандой могут либо люди совсем недалёкие, либо сознательные сторонники данных процессов. Богомолов вовсе не противопоставляет "святую Русь" "прогнившему Западу", а только говорит о возможности иного взгляда на отставание России и , соответственно, о перспективе иного пути. Константин, конечно , упрощает ситуацию, сводя оппозицию новому миропорядку к правому дискурсу, но в общих чертах картина, обрисованная им, верна. Ещё раз подчеркну, что никаких "открытий" он не сделал. Всё это лежит на поверхности. Определённая близость Богомолова к российским властным кругам не отменяет актуальности поставленных им вопросов, хотя и уменьшает остроту высказывания.

Мария Баронова:

Есть смутное подозрение, что людям, у которых сегодня случилась совершенно инфернальная невротизация в результате чтения философского текста Богомолова — очень нехорошо. И мне, из-за высокого уровня эмпатии, очень больно за них и искренне хочется как-то им помочь. Потому что очевидно, что если люди испытывают такую сильную боль просто при виде разумного и примечательного текста, то значит они испытывают боль вообще от всего. От дуновения ветра, от пения птиц, от того, что солнце встает, от того, что оно садится.

И очень важно не ругаться на людей в таком состоянии, не обзываться и не говорить, что у них тоталитарное мышление. И важно понимать, что значит к их душам и сердцам нужно подбирать какие-то очень аккуратные и теплые слова, чтобы им стало банально лучше. Кстати, в школе мне говорили, что примерно в этом и заключается задача искусства.

А текст отличный. Просто надо всегда помнить, что когда в тебя кидают камни, то это значит, что ты прав

Егор Холмогоров:

Мне неожиданно очень понравились две трети нашумевшей статьи Богомолова про Европу.

Понравились хотя бы потому, что они совпадают по центральному тезису с моим эссе о Хейзинге в "Игре в цивилизацию". Европа решила ответить на свою "опасность", продемонстрированную двумя мировыми войнами, избавлением от полнокровия и человеческой сложности. Автокастрацией и автолоботомией.

"Человека натаскивают на любовь" - это отлично сказано.

Но Богомолов идет дальше - он показывает, что для поддержания этого кастрированного состояния понадобился "Этический Рейх" с "общественностью" в роли штурмовиков и с трансграничной агрессивностью, разрушением поддерживающих идентичность человека национальных границ.

Дальше начинается конечно ахинея про Россию как страну вертухаев и рабов, но итоговый вывод вполне здравый - нам повезло оказаться в хвосте поезда несущегося в ад и самое время отцеплять свой вагон.

Понятно, в общем, как мы относимся к Богомолову и его свадьбе в гробах. Но если либерда начиная от какой-нибудь Пронченко бесится, то значит это хорошо.

Самое страшное что могло случиться, - капитулянтская байденизация. Если вместо этого такие как Богомолов предлагают расцепление вагонов, значит процессы идут в правильном направлении.

Кристина Потупчик:

Богомолов не сказал ничего нового, по смыслу это то же самое, что Мюнхенская речь Путина, концепция «суверенной демократии» Суркова и проповеди Дугина о том, что нам надо отринуть бесов, вселившихся в содомско-маразматический Запад. Закат Европы, разоренный вишневый сад и тд. Мир не однополярен. На Западе страшные дикие погромщики (уже не «у вас негров линчуют», а «у вас негры линчуют») и комиссары с твиттером за поясом. Остался вопрос: почему когда о том же самом говорили со сцены «Селигера», примерно те же самые люди плевались, называя это изоляционизмом и милитаризмом? И движению «Наши» говорили: откройтесь прогрессивному Западу, не бойтесь солдат НАТО, дурачки. А теперь методички Суркова под фамилией Богомолова печатают в «Новой газете». Чудные времена.

Захар Прилепин:

По поводу манифеста Богомолова.

Смыслы обсуждают, подтексты. Чуть проще надо реагировать на всё это. Перед нами акт о частичной капитуляции.

Вы думаете, это наш режиссёр про Европу прозрел? Нет, это реакция на то, что Кириллу Серебренникову не продлили контракт, а Алексея Навального посадили.

Интеллигенция вдруг осознала, что раздача идёт всерьёз, и реагирует, как привыкла. Выбрасывая белый флаг.

Пусть Богомолов «Вопросы языкознания» Сталина поставит в театре своём в качестве спектакля. Нечего мелочиться. Сдаваться, так с музыкой.

Николай Подосокорский:

Автор как человек мне давно антипатичен из-за осуждения им акций протеста против нечестных выборов и тирании, неоднократно декларируемых им симпатий к несменяемому президенту (он говорил, что готов проголосовать за Путина), призывов через СМИ к установлению государственной цензуры и показного презрения к тем, кто защищает политзаключенных. Когда же Богомолов назвал в одном из интервью покойного академика Дмитрия Лихачева "интеллигенцией в погонах", то за него и вовсе стало стыдно, ведь в отличие от "свободомыслящего" художника-гедониста с вечной миной недовольства и скуки на лице, прошедший через тюрьму Лихачев неизменно призывал к гуманизму и эмпатии. Но в этом богомоловском манифесте есть и немало созвучных мне мыслей. Например, об опасности новой тоталитарной идеологии, именуемой "новой этикой", подавлении инакомыслия и возведении обиды в ранг главной доблести современного человека. Об этом, впрочем, пишут и говорят многие интеллектуалы и на самом Западе. И те же черные комедии Саши Барона Коэна, нарушающие все мыслимые табу, там пока не запрещают.

Мне, как и Богомолову, тоже становится не по себе от того, что "этическая чистота пришла на смену расовой чистоте. И сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида: нет ли там, в глубине десятилетий, какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей. И если есть — падай на колени и кайся". Вот эти публичные покаяния, видеоролики и посты с выворачиванием души наизнанку, когда прощения просят не у того, кого обидели, а у массовой аудитории, борясь при помощи технологий и пиара за ее симпатию, мне неприятны. Особенно меня возмущают попытки принудительно отцензурировать произведения культуры прошлого, созданные в совсем иные исторические эпохи, потому что "Унесенные ветром", "Питер Пэн" или "Десять негритят" в их оригинальном виде дескать больше не имеют права на существование, ибо могут оскорбить и ранить чувства разных меньшинств.

Но мне при этом непонятно позиционирование самого Богомолова. Он критикует "прогрессистов" и "западников", но сам отнюдь не похож на традиционалиста и консерватора. Вернее, он отстаивает свободу для себя лично, но не против лишить ее всех остальных. Это-то и омерзительно.

"Новая газета" оперативно добавляет ответ Кирилла Мартынова:

Богомолов эстетизирует «божественную непредсказуемость» смерти, продолжая традицию, идущую от Юлиуса Эволы к Эдуарду Лимонову. Божественной смерти он противопоставляет профанную жажду вечной жизни и молодости. Это слова пресыщенного человека, много раз повторенные теми, кому не грозит в 20 лет погибнуть на войне или в ходе неудачных родов, а в 30 — от осложнений гриппа, оставшись без помощи врача. Коротко говорят, эстетизация смерти — привилегия богатых.



Современный либерализм здесь говорит о скучных человеческих вещах и, конечно, ничего не эстетизирует — есть слишком много практических задач. Долгая человеческая жизнь лучше короткой, это нехитрое соображение особенно понятно тем, кто помнит, как в течение всей человеческой истории люди умирали от эпидемий и войн. Это горькая история для нашей страны, обескровленной в XX веке: в миллионах погибших от Голодомора, коллективизации и Большого террора нет ничего «божественного».

Современный Запад, который так не нравится Богомолову, в 2020 году в ходе пандемии совершил и продолжает совершать, возможно, главный этический выбор в истории человечества: спасает максимальное число жизней, не считаясь с экономическими потерями.

Если бы я писал манифесты, я бы предпочел эстетизировать именно это. И, кажется, никакой осмысленной альтернативы тут не просматривается: человеческие жизни ценны, именно об этом на самом деле говорят активисты BLM.