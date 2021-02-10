BioNTech начала производство вакцины от COVID-19 на новом заводе

Германская компания BioNTech начала производство разработанной совместно с Pfizer вакцины от коронавируса на новом заводе в Марбурге.

Завод приступил к выпуску рибонуклеиновой кислоты, которая используется для производства препарата против COVID-19. Ожидается, что в первой половине 2021 года компания выпустит примерно 250 миллионов доз вакцины. Первая партия ожидается в начале апреля.

В Европе на сегодняшний день одобрены три препарата от коронавируса – Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca – но процесс вакцинации идёт крайне медленно. Привиться могут пожилые люди, медики и соцработники.

Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что российская вакцина может быть одобрена для применения в странах Евросоюза, если специалисты убедятся в её эффективности.

Также стало известно, что переговоры сразу с несколькими производителями препарата от COVID-19 ведёт израильская компания Teva Pharm.

В мире с начала пандемии коронавируса выявлено более 107 миллионов заражений. Умерли более двух миллионов человек. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются Соединённые Штаты. Число заболевших там приближается к 28 миллионам. Умерли почти 500 тысяч пациентов.