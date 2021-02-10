Суд в Краснодарском крае приговорил иеговиста к 7,5 годам тюрьмы

Суд в Краснодарском крае приговорил к 7,5 годам колонии 63-летнего последователя Свидетелей Иеговы Александра Ившина за участие в запрещенной религиозной организации. Решение было вынесено в среду, 10 февраля, судьей Абинска.

Следствие обвинило его в том, что он обсуждал Библию с друзьями из соседнего города по видеосвязи. Прокуратура потребовала для него наказание в виде 8 лет колонии общего режима. В деле отсутствуют потерпевшие. Сам подсудимый настаивает на своей невиновности и намерен подавать апелляцию.

Назначенное наказание является самым жестким из всех вынесенных в отношении иеговистов. Ярослав Сивульский из Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы заявил, что приговор "шокирует своей жестокостью".

Ранее в среду стало известно об обысках по 16 адресам Свидетелей Иеговы в Москве. Основанием стали подозрения в том, что участники организации проводили встречи и изучали религиозную литературу.

В ноябре было возбуждено уголовное дело о возобновлении работы Управленческого центра "Свидетели Иеговы" в российской столице. Тогда у последователей религиозной организации на северо-востоке Москвы прошли обыски. Верующие жаловались на грубые задержания, угрозы и оскорбления со стороны правоохранителей. Суд отказался арестовать их и отправил всех обвиняемых под домашний арест.

В 2017 году Верховный суд России признал церковь экстремисткой организацией и запретил ее деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта "Свидетелей Иеговы", на начало ноября 2020 года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие из задержанных заявляли о пытках.