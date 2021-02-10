В Москве пришли с обысками в 16 квартир Свидетелей Иеговы

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии проводят в Москве обыски по 16 адресам последователей Свидетелей Иеговы в рамках дела об организации деятельности экстремистской организации. Нескольких человек задержали для допроса. Об этом сообщается на сайте московского управления СК.

Ведомство утверждает, что Свидетели Иеговы после запрета организации в 2017 году проводили встречи и изучали религиозную литературу в квартире на улице Дыбенко в Москве, а также «проводили и онлайн собрания по видеосвязи».

В ноябре Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о возобновлении работы Управленческого центра "Свидетели Иеговы" в российской столице. Тогда же у последователей религиозной организации на северо-востоке Москвы прошли обыски. Верующие жаловались на грубые задержания, угрозы и оскорбления со стороны правоохранителей. Суд отказался арестовать их и отправил всех обвиняемых под домашний арест.

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремисткой организацией и запретил ее деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта "Свидетелей Иеговы", на начало ноября 2020 года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400, многие из задержанных заявляли о пытках.