Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Отчисленные за протесты студенты в Астрахани подают в суд на вуз

Акция в поддержку Алексея Навального, 23 января 2021 года

Двое студентов Астраханского госуниверситета, отчисленные после участия в акции в поддержку Алексея Навального, подали на вуз в суд. Об этом пишет "МБХ-Медиа".

По словам адвоката, руководство университета нарушило порядок отчисления студентов. Их должны были уведомить о готовящихся приказах на отчисление заранее и потребовать от учащихся письменных объяснений. Нечего этого сделано не было.

Студенты также уточнили, что в правилах внутреннего распорядка и уставе вуза нет пункта, согласно которому можно отчислять учащихся за участие в акциях.

Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил троих студентов, которые участвовали в акции в поддержку Алексея Навального 23 января и получили за это административные штрафы. Ректор сослался на нарушение студентами правил внутреннего распорядка и заявил, что подписывал приказы об отчислении "с болью в сердце".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG