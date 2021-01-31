"Свободный университет" поможет отчисленным за протесты студентам 

Один из основателей "Свободного университета" Кирилл Мартынов объявил, что учреждение предложит участие во всех своих курсах студентам, отчисленным из российских вузов "за гражданскую позицию". Кроме того, преподаватели университета будут консультировать пострадавших студентов "о продолжении систематического образования в Европе".

Накануне стало известно, что ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил троих студентов, которые участвовали в акции в поддержку Алексея Навального 23 января и получили за это административные штрафы. Ректор заявил, что подписывал приказы об отчислении "с болью в сердце".

В свою очередь студенческий интернет-журнал Doxa сообщал, что студентам, которые участвуют в протестных акциях, угрожают отчислениями по всей стране.

"Свободный университет" – независимый бесплатный образовательный онлайн-проект, организованный в августе прошлого года бывшими преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз отказался продлевать контракт, в их числе – кандидат философских наук Кирилл Мартынов, преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, профессор факультета права Елена Лукьянова.

Отмечалось, что почти все профессора, с которыми в ВШЭ расторгли контракты, имеют оппозиционные взгляды, критиковали российские власти на своих страницах в социальных сетях, в частности, за принятие поправок к Конституции, а также публично выражали несогласие с действиями администрации вуза – например, с запретом студентам и преподавателям делать публичные заявления, касающиеся политики, и подписывать открытые письма.

В ВШЭ сокращения объясняли "реорганизацией" вуза.