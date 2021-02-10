Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа

Twitter сохранит пожизненную блокировку аккаунта Дональда Трампа даже в случае его попыток снова баллотироваться на пост президента, а также в случае его победы на президентских выборах. Об этом в среду заявил финансовый директор соцсети Нед Сигал в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, может ли у Трампа появиться возможность вернуться на платформу.

Он напомнил, что перед правилами Twitter, которые запрещают призывать к насилию, равны все – от обозревателей до государственных служащих.

Это высказывание было сделано в тот момент, когда в Сенате проходит процедура импичмента Трампа. Бывшего главу Белого дома обвиняют в подстрекательству к штурму Капитолия 6 января.

Для вынесения обвинительного решения необходимы две трети голосов Верхней палаты Конгресса – 67 голосов из 100. Считается, что из-за позиции конгрессменов-республиканцев такое количество набрать не удастся. В случае, если экс-президента США оправдают, он сохранит за собой право выдвигать свою кандидатуру на выборные должности.

10 февраля стало известно, что прокуратура в американском штате Джорджия инициировала уголовное расследование в отношении бывшего президента США. Прокуроры проверяют звонок Дональда Трампа госсекретарю штата и попытки бывшего главы государства отменить результаты выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден.