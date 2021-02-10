СМИ: в Джорджии начато расследование в отношении Трампа

Прокуратура в американском штате Джорджия инициировала расследование в отношении бывшего президента США. Прокуроры проверяют звонок Дональда Тампа госсекретарю штата и попытки бывшего главы государства отменить результаты выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, прокурор округа Фултон направила руководству штата просьбу сохранить документы, которые могут иметь отношение к звонку Трампа. Собеседник The New York Times рассказал, что просьба связана с проведением уголовного расследования.

Расследование в отношении экс-президента ведёт и офис госсекретаря Джорджии. Там утверждают, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря и требовал найти достаточное число голосов в свою пользу.

В Сенате США идёт разбирательство по импичменту экс-президента. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу своих сторонников на митинге 6 октября. После мероприятия толпа штурмом взяла Капитолий, погибли несколько человек.

Адвокаты Трампа утверждают, что Сенат не обладает юридическими полномочиями для проведения судебного разбирательства по делу об импичменте бывшего президента. Кроме того, они заявляют, что выступление Трампа на митинге защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова.

Чтобы вынести импичмент, в его поддержку должны высказаться минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев из 100 членов Сената. По мнению экспертов, набрать подобное число голосов едва ли удастся.