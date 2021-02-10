Китай вывел на орбиту Марса космический зонд "Тяньвэнь-1". Ожидается, что в конце мая на планету высадится управляемый марсоход. Учёные надеются, что миссия позволит изучить возможности колонизации Марса человеком.

До мая зонд будет делать детальную съемку поверхности планеты и выберет оптимальное место для посадки аппарата на поверхность. По предварительным данным это произойдёт в северном полушарии Марса, в районе равнины Утопия. Марсоход пробудет на планете три месяца.

На днях на орбиту Марса был выведен первый арабский спутник "Аль-Амаль" ("Надежда"). Летом прошлого года его запустили Объединённые Арабские Эмираты. Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.