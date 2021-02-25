Лицом к событию. Лубянский шум против Алексея Навального

Попытки власти сменить политическую повестку дня обсуждают политик и публицист Леонид Гозман, историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов, философ и политолог Борис Межуев, политик Франц Клинцевич. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31121337.html
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