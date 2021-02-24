Время Свободы: "Чеченские силовики могут похитить в любом регионе"
Похищенные чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода подростки-геи обвиняются по террористической статье*** Перед годовщиной убийства Бориса Немцова снесен народный мемориал в память о нем***В год науки в России фактически ликвидируется НИИ истории и теории архитектуры
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