Цитаты Свободы. Узник бессовестных и ветераны как ресурс

Навальный больше не узник совести. Оскорбление ветеранов может стать уголовным преступлением. Рогозин постит мемы вместо освоения космоса.
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