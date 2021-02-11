Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия уехала из России. Как сообщил вчера еженедельник Der Spiegel самолёт, на борту которого находилась Навальная, приземлился в аэропорту Франкфурта-на Майне. Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом. Вопреки распространяемой в российских СМИ версии, её отъезд из России не вызван страхом из-за ареста мужа, подчёркивает немецкое издание .

Как рассказал РИА "Новости" один из пассажиров рейса, по прилете во Франкфурт Юлия Навальная оставалась в транзитной зоне, когда остальные пассажиры направились на паспортный контроль. По словам собеседников агентства, Навальную увезли к другому выходу.

Днём 10 февраля об отлёте Навальной в Германию из московского аэропорта Домодедово сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. При этом адвокаты жены Навального говорили, что не знают об её отъезде.

Сама Юлия Навальная пока не комментировала свой отъезд из России.

Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с мужем из Германии, где Алексей Навальный проходил лечение после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционер был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте. 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. Суд отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля во многих городах России прошли акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. На них были задержаны более 11 тысяч человек, заведено 50 уголовных дел.

1 февраля суд в Москве признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.