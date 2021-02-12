Бутерброд Навального. Андрей Мальгин – о крымском вопросе

Алексей Навальный, имя которого годами было запрещено на российском телевидении, в последние недели чудесным образом стал главным героем федеральных телеканалов и других СМИ. Не проходит и дня, чтобы о нем не высказался российский МИД или кто-то из руководства Госдумы. То, что он многократно осужденный "мошенник", – это мы уже знаем. Но теперь он ещё и иностранный шпион, и предатель Родины, и абсолютно аморальный тип, клевещущий даже на таких святых людей, как наши заслуженные ветераны.



К нападкам на выжившего после покушения и ныне сидящего в тюрьме Навального подключили первых лиц всей без исключения системной оппозиции. "К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемую Навальным. Не хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки" (Геннадий Зюганов). "Для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный – предатель нашей Родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас всегда поступали с предателями" (Сергей Миронов). "Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, как человек, которого обучили здесь создавать ситуацию типа майдана в Киеве, Тбилиси и так далее. Надо прекратить любую общественно-политическую деятельность для таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту, потом проливаются реки крови" (Владимир Жириновский). "Главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика "разоблачительных" фильмов Навального, – это разжигание примитивной социальной розни… Политическое направление Навального – это популизм и национализм… Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством" (Григорий Явлинский).



Раздались голоса и из-за границы. Президент Чехии Милош Земан высказался так: "Он выдает себя за борца за демократию, но я прочитал, что, во-первых, он поддержал аннексию Крыма, во-вторых, он участвовал в ряде националистических маршей, в-третьих, он поддержал сталинские депортации, например, чеченцев. Есть еще несколько вещей, так что какой же это борец за демократию? Я думаю, что он русский националист, я ничего против не имею, но он не должен притворяться, что он относится к тем политикам, которые выступают против путинского режима. Он просто против Путина, а это чертовски большая разница. Возможно, он просто хотел бы сам быть на его месте". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Мы не должны очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что "бутерброд" придется вернуть, причем не надкушенным, а свежим и в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И ещё ему придется принести Украине извинения за российскую агрессию, если произойдет так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию".



То есть если для внутренней аудитории нам рисуют образ мошенника и популиста, то для внешнего мира, где зреют в связи с репрессиями против Навального вполне конкретные санкции, создается образ оппозиционера с изъяном: он поддерживает националистов, антилиберал, приветствовал аннексию Крыма и вообще точная копия авторитарного Путина.

Так ли это? Категорически – нет! Навальный постоянно, многократно и буквально с первых минут российской агрессии публично говорил о том, что аннексия Крыма незаконна, преступна, недопустима. Уже на следующий день после так называемого референдума в Крыму, находясь под домашним арестом по делу "Ив Роше", Навальный написал об этом статью, и она была опубликована в газете New York Times 20 марта 2014 года. В этой статье он назвал действия Путина в Крыму "военной авантюрой под знаменем маленькой победоносной войны", призванной отвлечь народ от реальных проблем. "Вторжение в Украину даже многие члены российской элиты сочли безрассудным. "Крым всегда был неотъемлемой частью России в сердцах и умах людей", – заявил на этой неделе Путин. Хотя даже среди самых националистических и просоветских из наших людей стремление вернуть Крым под российское правление угасло много лет назад. Однако г-н Путин цинично довел националистический пыл до апогея; империалистическая аннексия стала стратегическим выбором, способствующим выживанию его режима". "Что действительно тревожно в опрометчивом поведении г-на Путина, – пишет далее Навальный, – так это то, что им движет желание отомстить украинскому народу за его восстание против дружественного Кремлю правительства". Далее Навальный призывает к самым решительным международным санкциям, чтобы наказать за аннексию Крыма прежде всего ближний круг российского президента.



Ну и где тут "одобрение аннексии"? И вот тут самое время вспомнить, когда и при каких обстоятельствах в медиапространстве появился пресловутый "бутерброд" Навального. 15 октября 2014 года к арестованному Навальному сумели пробиться два журналиста из "Эха Москвы". За пять дней до этого Замоскворецкий суд города Москвы в очередной раз продлил домашний арест все по тому же делу "Ив Роше", запретив Навальному пользоваться интернетом, средствами связи и получать почту. Однако это не помешало Алексею Венедиктову в сопровождении Леси Рябцевой приехать к нему домой и взять большое интервью. Оно выложено на сайте "Эха", и каждый может убедиться, что дружеской состоявшуюся беседу назвать никак нельзя. Навальному приходилось отбиваться от града вопросов, сыплющихся с двух сторон, причём в этот момент он был под следствием и ответ на некоторые из этих вопросов мог стать поводом для возбуждения отдельного уголовного дела.

Согласитесь, это всё-таки не оправдание агрессии. Не надо на Навального навешивать ещё и это

А. Венедиктов: "Считаете ли вы, что в России протестное движение слилось? Протест сдулся из-за чего? Наступило разочарование? Как вам кажется? Ваше мнение". Л. Рябцева: "Значительное число тех, кто выходил на улицу, на Болотную, на Пушкинскую, они сейчас электорат Путина и они вернулись к нему после присоединения Крыма. Вы с этим согласны?" А. Венедиктов: "Люди, когда выходили на Болотную и Сахарова, они поддерживали протест, но они латентный электорат Путина. То есть среди протестного движения были люди, которые к Владимиру Владимировичу относятся лояльно политически". Л. Рябцева: "Что вы считаете хорошего в путинской системе? Что бы вы выделили позитивное?" А. Венедиктов: "Многотысячные митинги – насколько это эффективно?" Л. Рябцева: "В предыдущем интервью вы сказали, что сейчас Путину не до вас – ему до Украины и до Крыма. А что было до Украины? Ему было не до вас тоже? Почему он вас не трогал?"



Наконец, вопрос был поставлен ребром: "А. Венедиктов: Крым наш? А. Навальный: Крым – тех людей, которые живут в Крыму".



Такой ответ не устроил интервьюеров. "А. Венедиктов: Вы не уйдете от ответа! Крым наш? Крым – российский? А. Навальный: Крым, конечно, сейчас де-факто принадлежит России". Заметим на полях, что это чистая правда: что тогда, что сейчас, спустя семь лет, Крым, оставаясь де-юре (то есть согласно нормам международного права) украинским, фактически (де-факто) контролируется Россией, там российские органы власти и никаких других там нет.



"А. Венедиктов: Считаете, что… А. Навальный: Я считаю, что, несмотря на то что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".



Согласитесь, тут есть некоторое противоречие: "никогда" или "в обозримом будущем". Если б я брал это интервью, я бы обязательно уточнил, что имеется в виду, не оговорился ли мой собеседник? Но это, по всей видимости, не входило в планы журналистов. Фразу о том, что Крым останется частью России и не вернется в состав Украины, редакция "Эха Москвы" вынесла в заголовок. Наконец, дошло дело и до "бутерброда":



"А. Венедиктов: Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине? А. Навальный: Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… А. Венедиктов: Оказалось, что да".



И вот тут Навальный сделал попытку обосновать свою позицию.



"А. Навальный: С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, – это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т. д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушёл от них. Они лишились 2 миллионов избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается.



Л. Рябцева: Как нам выползти из этого дурацкого кризиса с Украиной?



А. Навальный: Нужно перестать спонсировать войну. Мы все отлично понимаем, что боевые действия, которые идут на юго-востоке Украины, не имели никаких предпосылок. И не имеют предпосылок. Они происходят исключительно потому, что для нынешнего руководства России это принципиальный момент – торпедировать украинское государство, торпедировать реформы и продемонстрировать всем, что та антикриминальная революция, которая на Украине произошла, она будет неуспешна, она приведет к тому, что государство разрушится. Это важнейшая задача, в том числе личная, Владимира Путина... А нужно осознать простую вещь: России выгодно, с точки зрения экономической и политической, чтобы Украина была нормальное, процветающее, богатое государство. Это просто азы экономики. Если у них всё будет хорошо, и нам от этого немножко лучше будет. Нужно отпустить их. Пусть делают что хотят...



Вот такой состоялся разговор. Есть там поддержка аннексии Крыма? Нет, есть решительное осуждение. Однако "бутерброд" все запомнили. У Навального есть свой план урегулирования проблемы Крыма. В дальнейшем он неоднократно его излагал. Он считает, что вопрос может быть урегулирован только при участии международного сообщества, и в этом случае своими интересами придется поступиться как Украине, так и России. Украинцам, которые в ответ отвечают, что такой референдум противоречил бы конституции их страны, можно заметить, что конституции России он тоже бы противоречил. И Навальный, когда излагает этот план, не только игнорирует российское законодательство, но и прямо подпадает под действие соответствующей статьи Уголовного кодекса, запрещающей призывы к изменению границ страны.



Год спустя в интервью корреспондентам "Голоса Америки" и Радио Свобода Навальный снова вернулся к этому вопросу:



А. Навальный: Что касается Крыма, моя позиция здесь совершенно четка. Захват Крыма был вредным нарушением международных договоренностей, потому что есть Будапештский меморандум о нераспространении ядерного оружия и те фундаментальные договоренности, в которых тогда участвовала Россия… Я считаю, что стратегически то, что сделано с Крымом, уж не говоря про Украину, принесет большой вред России. И это даже нанесло колоссальный удар по тому самому "Русскому миру", который якобы защищает Путин, потому что мы фактически не обрели ничего, кроме огромной 40-миллионой страны, где население теперь просто нас ненавидит. Но проблему Крыма нельзя решить быстро… Проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума, которого там не было. То, что там было, я не считаю референдумом. Но в настоящий момент там три миллиона граждан России, у них есть паспорта, и вот так вот просто щелкнуть пальцем и сказать – отдайте… Первое и единственное, что можно начать делать, – это провести честный референдум с длительным периодом подготовки, где и Украина, и крымские татары, то есть все заинтересованные стороны продолжительное время смогут вести агитацию. Потом мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решение… Проблема Крыма – это надолго. На десятки лет! Это десятилетиями будет отравлять существование всем – крымчанам, нам, украинцам. Это долгие годы будет самым главным вопросом повестки международных отношений. И он нерешаемый, в первую очередь, потому, что там сейчас живет три миллиона российских граждан.



М. Соколов: Хорошо, референдум при чьем контроле – международном, украинском, российском?



А. Навальный: Совместном.



М. Соколов: Каким образом?



А. Навальный: Если есть политическая воля… При нынешнем режиме это, конечно, невозможно. То, что мы обсуждаем, – это фантазии...



Д. Гальперович: Должна ли любая следующая российская власть перед проведением той схемы, о которой вы сказали, публично заявить о том, что она осуждает нарушения международных договоров, которые произошли?



А. Навальный: Безусловно! Это было нарушение международных договоров".



Позицию Навального по крымскому урегулированию можно критиковать, обсуждать, даже высмеивать… Но, согласитесь, это всё-таки не оправдание агрессии. Не надо на Навального навешивать ещё и это.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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