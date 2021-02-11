Участники организации ПЭН-Москва поддержали Анастасию Шевченко

Члены неправительственной правозащитной организации ПЭН-Москва, которая объединяет писателей, журналистов и блогеров, выпустили заявление в защиту активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Следствие обвиняет её в деятельности "нежелательной организации".

"Мы против абсурдных и незаконных преследований в отношении Анастасии Шевченко", - говорится в тексте, размещённом в Интернете. Заявление связано с запланированным на 18 февраля оглашением приговора Шевченко в суде Ростова-на-Дону. Обвинение в отношении активистки участники правозащитной группы называют необоснованным и противоречащим закону. Они призывают суд вынести Анастасии Шевченко оправдательный приговор.

"Гособвинитель запросил для нее пять лет общего режима за участие в работе "нежелательной организации". Более трех лет назад Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организаций Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement (уже не существующей), зарегистрированных в Великобритании. Анастасия Шевченко же состояла в российском движении "Открытая Россия", которое действовало на территории России", - говорится в тексте. В нём также отмечается, что Шевченко собиралась участвовать в выборах в местные органы власти Ростова-на-Дону, но из-за уголовного преследования не смогла этого сделать. "Мы уверены, что Анастасию Шевченко преследуют за выражение собственного мнения", - считают члены организации ПЭН-Москва.

Среди подписавших заявление писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, журналисты Зоя Светова, Татьяна Вольтская, Григорий Пасько, издатель Варвара Горностаева, поэт Елена Фанайлова, историк Борис Соколов и многие другие.

Уголовное дело против Анастасии Шевченко возбудили в начале 2019 года. Активистка стала первой обвиняемой по статье "Осуществление деятельности нежелательной организации". Эта статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Два года активистка находится под домашним арестом.