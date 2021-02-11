Александр Лукашенко предложил обсудить корректировку Конституции Беларуси.

Лукашенко заявил об этом в четверг, открывая в Минске VI Всебелорусское народное собрание. "Вы приехали сюда, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать. Это принципиально. Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, необходимо "пристально рассмотреть вопросы развития роли граждан в политической жизни страны". Еще одна тема, которую он обозначил, это распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления.

Народное собрание проходит в Минске 11-12 февраля. В числе участников и приглашенных 2700 человек. Делегатами стали, главным образом, сторонники Лукашенко. Приглашенные выразители альтернативной точки зрения лишены права участвовать в голосовании, передаёт "Интерфакс". "Практически весь состав делегатов – это люди, которые поддерживают текущий курс", - заявил белорусский премьер Роман Головченко.

В распространённом посольством США в Минске заявлении говорится, что Всебелорусское народное собрание, проводимое режимом Лукашенко, нельзя назвать всеобъемлющей платформой, которая действительно представляет взгляды белорусского общества. В этой связи, по мнению американской стороны, собрание не способствует разрешению нынешнего политического кризиса в стране, цитирует заявление посольства Белорусская служба Радио Свобода.

VI Всебелорусское народное собрание проходит на фоне продолжающихся в стране уже более полугода массовых протестов против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. ЦИК объявил победителем голосования Лукашенко. Участники протестов считают результаты выборов сфальсифицированными и называют их настоящим победителем кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая под давлением властей покинула Беларусь, как и некоторые другие активисты. Ряд оппозиционеров были арестованы.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Сотрудники силовых структур в связи с работой Всебелорусского собрания заявили, что будут работать в усиленном режиме и предотвращать массовые беспорядки. По информации портала TUT.BY, в четверг в разных городах страны продолжаются локальные акции под бело-красно-белой протестной символикой. Белорусская служба Радио Свобода одновременно отмечает, что призывов к уличным протестам накануне провластного народного собрания в соцсетях не появлялось.

Александр Лукашенко ранее по поводу изменений в Конституцию говорил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением уличных выступлений. На Всебелорусском собрании 11 февраля он вновь обвинил "внешние силы" в попытке раскачать ситуацию в стране. Как сказал Лукашенко, нынешний период в истории Беларуси можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями.