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Лицом к событию

Путин и "Батька", братья по крови

Александр Лукашенко и Владимир Путин, коллаж

Ночь длинных дубинок. Чудовищная жестокость по отношению к людям, которых вывело на улицу сообщение: Навального отправят в колонию. Людям нельзя выражать ни поддержки, ни возмущения. Иначе избиения и автозак. При этом Кремль настаивает на том, что события в России имеют совершенно другую приороду, чем события в Беларуси. Не хотят видеть и признавать параллелей. Повод, да, другой, но природа, корни, они как раз одни и те же. В передаче участвуют политики, аналитики и журналисты из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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