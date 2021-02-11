Власти предостерегли от участия в новых несогласованных акциях в России

Генпрокуратура России в четверг предупредила о недопустимости призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.

Предостережение появилось перед запланированной на воскресенье акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генпрокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства.

Аналогичное предостережение сделали Следственный комитет и МВД.

Ранее руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил об акциях в поддержку политика 14 февраля в новом формате. Участникам предлагается выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

В конце января – начале февраля по всей России прошли три несанкционированные акции против ареста вернувшегося в страну из Германии Алексея Навального. В Берлине он проходил лечение после отравления в Томске ядом "Новичок". Российские власти отрицают причастность к покушению, и ставят под сомнения сам факт отравления на территории России.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

После трёх крупных протестных акций Леонид Волков,объявленный властями в межгосударственный розыск, объявил, что следующие выступления в поддержку Навального пройдут весной и летом, но через несколько дней рассказал о планах провести акцию с фонариками.

Министерство внутренних дел России в четверг сообщило, что после несанкционированных протестных акций в январе-феврале возбуждено 90 уголовных дел.

На протестах во всей стране были задержаны более 11 тысяч человек, многие до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального помещены под домашний арест по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.