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"Как в каких-то бандитских фильмах"

"Как в каких-то бандитских фильмах"
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"Как в каких-то бандитских фильмах"

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"Повалили лицом в снег, натянули на голову мешок и отвезли в лес", - рассказывает о своем задержании перед акцией 23 января бывший начальник штаба Навального в Костроме Александр Зыков. Костромская активистка Ирина Шумилова вспоминает одиночную камеру, где свет горел даже ночью, а спать приходилось с повязкой на глазах. Зыков на днях вышел на свободу после 10 суток ареста, большинству задержанных 23 и 31 января на акциях в поддержку Навального предстоит выплатить штрафы.

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