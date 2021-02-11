"Как в каких-то бандитских фильмах"

"Повалили лицом в снег, натянули на голову мешок и отвезли в лес", - рассказывает о своем задержании перед акцией 23 января бывший начальник штаба Навального в Костроме Александр Зыков. Костромская активистка Ирина Шумилова вспоминает одиночную камеру, где свет горел даже ночью, а спать приходилось с повязкой на глазах. Зыков на днях вышел на свободу после 10 суток ареста, большинству задержанных 23 и 31 января на акциях в поддержку Навального предстоит выплатить штрафы.